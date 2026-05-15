Habló la dueña del inmueble donde fue operada Yulixa Toloza: esto dijo sobre el negocio

Sigue la incertidumbre en Bogotá por la desaparición de una mujer de 52 años identificada como Yulixa Toloza, de quien no se conoce su paradero desde el pasado 13 de mayo, cuando se sometió a un procedimiento estético en una supuesta clínica ubicada en el barrio Venecia en el sur de Bogotá.

Videos revelados por sus allegados muestran a Toloza en una estado delicado tras haberse sometido a una lipólisis láser. Horas después, dos hombres se la llevaron en un vehículo, de acuerdo a las cámaras cercanas revisadas por las autoridades.

Habló la dueña del predio donde fue intervenida Yulixa Toloza

En diálogo con La FM, habló Yansen García, propietaria del edificio donde se encontraba este supuesto centro estético que, según confirmó la Secretaría de Salud de Bogotá, no contaba con permisos necesarios para su funcionamiento.

En esta entrevista manifestó que la mujer dueña del negocio llevaba cerca de un año viviendo en este lugar y que hasta el momento no habrían tenido inconvenientes.

Llevaba ocho meses viviendo aquí. Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente; cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada. Ellos simplemente desaparecieron y no sabemos nada.

¿Quién es la dueña del negocio donde fue operada Yulixa Toloza?

De acuerdo a lo informado desde esta misma emisora, la propietaria del negocio Beauty Láser M.L es una mujer de nacionalidad venezolana presuntamente identificada como María Fernanda Delgado. Esto según lo informado por personas allegadas a la víctima.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre este caso. "La prioridad en este momento es conocer el paradero de Yulixa, garantizar que está sana y salva, que llegue a su casa con su familia. También está activado el proceso investigativo para saber quiénes son las personas que la atendieron en un sitio que no tenía permiso y que la sacaron de allí".