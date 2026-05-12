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Fuerzas Militares bombardearon anillo de seguridad del Comando Central del ELN en Tibú

El bombardeo al anillo de seguridad del ELN dejó siete personas muertas.

Foto: Fuerzas Militares

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
06:34 a. m.
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Las Fuerzas Militares confirmaron en la mañana de este martes un bombardeo contra una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra y la Dirección Nacional del ELN en Tibú, Norte de Santander.

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Según el general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, "esta estructura terrorista también sostenía confrontaciones armadas para mantener corredores criminales sobre el río Catatumbo" con el propósito de frenar el avance de las tropas.

Durante el operativo, las Fuerzas Militares ubicaron áreas campamentarias con fortificaciones, explosivos para drones y material para minas antipersonal.

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Operativo dejó siete muertos en Tibú

Según información preliminar, el bombardeo al anillo de seguridad del ELN dejó siete personas muertas. La estructura en la zona estaba a cargo de brindar seguridad a cabecillas cuando cruzaban de Venezuela a Colombia.

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