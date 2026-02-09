CANAL RCN
Colombia Video

Emotivo video: patrullera asistió el parto de una perrita en condición de calle en Bucaramanga

La uniformada interrumpió su jornada de servicio para acompañar el nacimiento y proteger la vida de una perrita en condición de calle.

Valentina Bernal

febrero 09 de 2026
01:06 p. m.
Un video que circula en redes sociales dejó al descubierto cómo una patrullera de la Policía Metropolitana asistió el parto de una perrita en condición de calle que dio a luz a ocho cachorros en un parque de la ciudad.

El hecho ocurrió en medio de su jornada de servicio, cuando la uniformada se encontró con la perrita justo en el momento en que estaba a punto de parir.

Ante la situación, decidió quedarse y acompañar el nacimiento, priorizando la protección de la vida del animal y de sus crías.

Patrullera asistió el parto de una perrita en condición de calle en Bucaramanga

En el video se observa cómo la patrullera organiza el lugar para permitir que la perrita pueda dar a luz en condiciones más seguras.

La uniformada extiende una cobija azul sobre el suelo y ubica allí a la perrita, una criolla de tamaño mediano y color blanco, que comienza el trabajo de parto.

Durante el proceso, la patrullera no está sola. A su lado aparece un hombre con guantes y uniforme, quien aparentemente sería veterinario, y que también acompaña el nacimiento de los cachorros. Ambos permanecen atentos al estado de la madre y a la llegada de cada cría.

¿Qué pasó con la perrita que tuvo a sus ocho cachorros en un parque de Bucaramanga?

Una vez finalizado el parto, la patrullera toma uno de los cachorros y lo introduce cuidadosamente en un guacal dispuesto para el resguardo. Al notar esto, la perrita ingresa por sí misma al guacal, donde finalmente queda protegida junto a todos sus cachorros.

El video cierra con la madre y sus crías resguardadas en el guacal, luego de un parto asistido en pleno parque y durante una jornada de servicio policial.

