Emergencia por las lluvias pone sobre la mesa la presencia del Estado en regiones vulnerables

La emergencia invernal que afecta a más de 600 municipios y las reconfiguraciones en las consultas presidenciales centraron el debate entre tres candidatos al Congreso en La Mesa Ancha Electoral.

Mauricio Toro, candidato 105 a la Cámara por Bogotá; Federico Hoyos, aspirante 104 del Centro Democrático por Antioquia; y Juan Baena, candidato 13 del Nuevo Liberalismo, analizaron las principales coyunturas nacionales.

¿Cómo ayudar a las comunidades?

La situación en Córdoba y Sucre generó consenso entre los tres. Con cerca de 120.000 familias afectadas en 600 de los 1.103 municipios, los candidatos coincidieron en la necesidad de apoyo gubernamental inmediato. “El 80% del departamento está ahogado”, señaló Hoyos refiriéndose a Córdoba, donde el gobernador Erasmo Zuleta ha solicitado que el Consejo de ministros sesione en el territorio.

Sin embargo, surgieron críticas sobre la gestión de recursos. Hoyos advirtió: “Nos llega este momento en donde se necesita tener los recursos suficientes con una Unidad de Gestión del Riesgo que fue saqueada y que fue entregada en dádivas a congresistas para pasar reforma”. El candidato enfatizó que la atención de los desastres en Colombia no puede ser una caja menor de políticos”.

Baena propuso una solución estructural, un plan nacional de agua: “Colombia ocupa menos del 0,7% del territorio mundial, pero tiene el 5% del agua dulce”, señaló, destacando la paradoja de que regiones inundadas carecen de agua potable.

Respecto a la posible declaratoria de emergencia económica y social, los tres candidatos mostraron reservas. Toro consideró que si el presidente la decreta ahora, sería indudable que la emergencia económica anterior era injustificada porque esta sí lo es. Baena advirtió sobre la necesidad de regular los decretos de emergencia económica desde el Legislativo para evitar su uso indiscriminado.

¿Qué piensan de los precandidatos?

En cuanto al panorama electoral, las consultas presidenciales generaron posiciones divididas. La ausencia de Sergio Fajardo en las consultas fue defendida por Toro tras quedar figuras como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fuera de la consulta inicialmente proyectada. La consulta de centro con Claudia López y Leonardo Borjas fue calificada por Hoyos como medio perdida y desdibujada.

Hoyos respondió a las críticas internas del Centro Democrático por el llamado de Salvación Nacional a no votar en la gran consulta: “Quienes están buscando que no se vote en la consulta, no es más que un acto político mezquino”. Defendió la participación como defensa de la democracia colombiana y la constitución política.