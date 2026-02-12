CANAL RCN
VIDEO | Cámaras captaron un violento intento de robo a mano armada en un restaurante de Bogotá

El principal perpetrador es un hombre de 29 años que ya fue capturado.

Valentina Bernal

febrero 12 de 2026
06:58 a. m.
Un violento atraco quedó grabado en video en un restaurante del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

Las imágenes muestran cómo dos personas armadas irrumpen en el establecimiento sin retirarse el casco en ningún momento y, bajo amenaza, someten a los trabajadores mientras ejecutan el robo.

La reacción de la Policía Nacional permitió la captura de uno de los presuntos responsables cuando intentaba escapar del sector.

Cámaras registraron violento intento de robo a restaurante en Modelia

En el video se observa el instante en que dos sujetos ingresan al establecimiento comercial portando cascos y armas. El primero en entrar apunta directamente contra dos empleados y los obliga a retirarse de la caja registradora.

El segundo permanece alerta, vigilando cualquier movimiento que pudiera interrumpir el atraco.

Mientras uno intimida a los trabajadores, el otro controla el entorno. Todo ocurre en cuestión de minutos.

Capturan a uno de los delincuentes que robó un restaurante en Bogotá

De acuerdo con la Policía Nacional, uniformados que se encontraban de servicio en el barrio Modelia fueron alertados por la ciudadanía sobre el hurto a un establecimiento de comercio.

Gracias a esa llamada, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 29 años que, minutos antes, mediante la modalidad de atraco, ingresó al restaurante y habría hurtado el dinero de la caja registradora y varios celulares de las personas que se encontraban en el sitio.

Durante el procedimiento policial se logró inmovilizar la motocicleta en la que pretendía huir. Además, al realizarle el registro, los uniformados le hallaron en su poder un arma de fuego, dinero en efectivo y varios celulares.

Finalmente, informaron que el capturado presenta antecedentes por el delito de hurto y que fue dejado a disposición de la Fiscalía.

