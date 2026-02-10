Ladrones armados con navaja atracaron a conductor en el centro de Medellín: todo quedó en video

Un violento atraco en pleno centro de Medellín terminó con la captura de dos delincuentes, gracias a las cámaras de seguridad y a la reacción entre el centro de control y la Policía.

RELACIONADO USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

El caso se registró en la comuna 10, La Candelaria, una de las zonas más concurridas de la ciudad, muy cerca de Plaza Botero y el Museo de Antioquia, y quedó registrado segundo a segundo en video, permitiendo hacer seguimiento inmediato a los responsables.

Video: ladrones atracaron a un conductor en el centro de Medellín

Según la información conocida, el hecho ocurrió cuando el conductor de un vehículo particular se encontraba detenido en un semáforo, esperando el cambio de luz para continuar su recorrido.

En ese momento, fue sorprendido por un primer delincuente, quien se acercó al automóvil para cometer el robo bajo la modalidad de raponazo.

De acuerdo con lo observado en las imágenes, la víctima intentó oponerse, lo que llevó a que el delincuente lo amenazara con un arma blanca tipo navaja.

Segundos después, un segundo sujeto se sumó al ataque, aumentando la intimidación contra el conductor.

Todo el episodio quedó registrado por varias cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Capturan a delincuentes que intentaron robar a un conductor en el centro de Medellín

Desde el centro de monitoreo, los visualizadores observaron el atraco en tiempo real y, una vez los delincuentes emprendieron la huida, activaron el seguimiento inmediato.

Desde la línea 123, se brindaron instrucciones precisas a las patrullas de la Policía Nacional, que se encontraban desplegadas en la zona, para lograr la interceptación de los responsables. Así lo explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa:

Desde aquí, desde la línea 123 se realizó el seguimiento en tiempo real y se orientó a las patrullas de la Policía Nacional para su interceptación y posterior captura.

Las cámaras continuaron captando el recorrido de los delincuentes durante la fuga, lo que permitió guiar a los uniformados con información exacta sobre su ubicación y desplazamiento. Minutos después, los dos hombres fueron interceptados y capturados.

El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, William Castaño, confirmó que el uso del sistema de vigilancia fue determinante para el resultado:

Esta información permitió orientar de manera precisa a las patrullas de vigilancia desplegadas en la jurisdicción.

Tras la captura, los uniformados recuperaron un teléfono celular y otros objetos de valor, los cuales fueron devueltos a la víctima. Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía donde deberán responder por el delito cometido.