Fatal accidente de tránsito entre moto, carro y bus del SITP dejó dos personas fallecidas en Engativá

Un nuevo accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este viernes 31 de octubre en Bogotá.

Los hechos ocurrieron la localidad de Engativá, en donde se presentó un violento choque que involucró a varios vehículos y dejó como saldo preliminar dos víctimas mortales.

Fatal accidente de tránsito entre moto, carro y bus del SITP en Engativá

El accidente ocurrió en la calle 63 con carrera 98, en el sector de Engativá, al occidente de Bogotá.

En el hecho estuvieron involucrados motociclistas, un automóvil particular y un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

La colisión fue de tal fuerza que las autoridades informaron de manera preliminar la muerte de dos personas en el lugar.

¿Qué se sabe del accidente entre varios vehículos en Engativá, Bogotá?

El sitio fue particularmente atendido por varias ambulancias y unidades de la Policía de Tránsito, que trabajaron en la asistencia a los heridos y en la regulación de la movilidad, que de momento permanece colapsada en la zona.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las personas fallecidas, pero las autoridades confirmaron que los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para los procedimientos de rigor.