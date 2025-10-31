CANAL RCN
Colombia Video

Fatal accidente de tránsito entre moto, carro y bus del SITP dejó dos personas fallecidas en Engativá

El siniestro se registró en la calle 63 con carrera 98, occidente de Bogotá.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
07:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este viernes 31 de octubre en Bogotá.

La aterradora modalidad con la que intentaron raptar a un niño en un parque de Bogotá
RELACIONADO

La aterradora modalidad con la que intentaron raptar a un niño en un parque de Bogotá

Los hechos ocurrieron la localidad de Engativá, en donde se presentó un violento choque que involucró a varios vehículos y dejó como saldo preliminar dos víctimas mortales.

Fatal accidente de tránsito entre moto, carro y bus del SITP en Engativá

El accidente ocurrió en la calle 63 con carrera 98, en el sector de Engativá, al occidente de Bogotá.

En el hecho estuvieron involucrados motociclistas, un automóvil particular y un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

La colisión fue de tal fuerza que las autoridades informaron de manera preliminar la muerte de dos personas en el lugar.

¿Qué se sabe del accidente entre varios vehículos en Engativá, Bogotá?

El sitio fue particularmente atendido por varias ambulancias y unidades de la Policía de Tránsito, que trabajaron en la asistencia a los heridos y en la regulación de la movilidad, que de momento permanece colapsada en la zona.

Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá: ¿qué significa esto?
RELACIONADO

Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá: ¿qué significa esto?

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las personas fallecidas, pero las autoridades confirmaron que los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para los procedimientos de rigor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenalco

Restricción de motos en Bogotá durante Halloween: Fenalco le pide al alcalde Galán levantar la medida

Miguel Uribe

Fiscalía confirma la principal hipótesis sobre magnicidio de Miguel Uribe: detalles importantes

Protestas en Colombia

Bogotá: Conozca los puntos de concentración de las protestas convocadas por motociclistas este viernes

Otras Noticias

Liga BetPlay

¡Hay nuevo líder y sigue 'ardiendo' la pelea por la clasificación! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025

Tan solo restan dos cupos para completar los ocho clasificados a cuadrangulares. Descubra cómo quedaron las posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras los partidos del jueves.

Ahorro

Darán beneficio de hasta el 100% para quienes vayan a comprar vivienda: estos son los requisitos

Esta medida buscará financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda.

Bogotá

Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá: ¿qué significa esto?

ONU

ONU pidió a Estados Unidos detener ataques en el Caribe y el Pacífico y los calificó de "inaceptables"

Artistas

“Es difícil”: Daddy Yankee desmiente rumores y revela detalles de su situación sentimental