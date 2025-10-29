La aterradora modalidad con la que intentaron raptar a un niño en un parque de Bogotá

Un fuerte testimonio compartido por una madre en TikTok despertó preocupación entre padres de familia.

Esto porque la mujer aseguró que su hijo de cinco años y medio estuvo a punto de ser raptado en un parque, cuando una extraña intentó ganarse su confianza utilizando cachorros.

Madre relató cómo su hijo pequeño estuvo a punto de ser raptado en Bogotá

“Soy María, trabajo en educación y educo a familias sobre prevención de abuso. El domingo se pudieron haber llevado a mi hijo, y esto fue lo que pasó”, comenzó contando la mujer en su video, que rápidamente se difundió en redes sociales.

María explicó que, un mes antes del incidente, había tenido una conversación con su hijo sobre los riesgos de hablar con desconocidos.

En esa ocasión, le habló sobre una táctica que, según dijo, es muy utilizada por agresores, especialmente por traficantes de menores: la llamada “técnica del perrito”.

Esta historia yo se la había contado a mi hijo hace por ahí un mes, diciéndole que había adultos que eran malos, que le querían hacer daño a los niños, y que una manera de llevarse a los niños en un parque era mostrándoles perros cachorritos y diciéndoles que en el carro tenían más cachorritos, que si los querían ir a ver. El 90% de los niños se van detrás de la persona que les está diciendo que tiene más cachorritos y que se los quiere mostrar.

Su hijo, que pronto cumplirá seis años, le respondió en ese momento que entendía perfectamente la advertencia.

Me dijo: ‘Sí, no, me queda clarísimo. Ya sé que si me ofrecen dulces o si me quieren mostrar perritos o algo que me guste mucho a mí, ya sé que es una trampa.

Sin embargo, el domingo ocurrió exactamente lo que ella le había explicado.

La modalidad con la que están raptando niños en Bogotá

El día que todo ocurrió, su esposo decidió salir al parque con el niño, mientras ella se quedaba en casa con su hija pequeña.

Mi esposo llegó como a la hora, muy alterado, muy bravo. Le pregunté qué había pasado, y me dijo: ‘Casi se me llevan a Gabriel’. Imagínense mi cara”, relató.

Cuando su esposo le contó los hechos, quedó impactada al escuchar que coincidían palabra por palabra con lo que ella le había advertido semanas antes.

Se acercó una señora con unos perritos, le dijo: ‘Mira qué lindos los perritos’. Mi hijo feliz, empezó a consentirlos. Luego la señora le dijo: ‘Ven, ¿quieres darle un paseo al perrito?’ Le dio la correa al perrito, el niñito empezó a pasearlo.

El esposo, que se encontraba cerca, recibió una llamada y contestó.

Me dice que pasaron dos minutos, que estaba hablando por teléfono, y que cuando miró, ya mi hijo iba a diez metros.

Ella resaltó que, si su esposo no hubiera estado atento, la historia habría sido distinta.

Su primer error, pues no dejas que tu hijo se vaya a consentir perritos y a estar y ven y yo lo paseo. Ya cuando uno ve que hay tanta interacción con un extraño, ya uno debe sospechar. ¿Qué pasa? Si yo tengo mi celular y no estoy en lo que estoy, en dos minutos se lo habrían podido llevar. Si mi esposo no hubiera estado pendiente, si de pronto se hubiera concentrado chateando o metiéndose a redes sociales, lo que sea, en dos minutos se hubieran llevado a mi hijo.

Recomendaciones a los padres para evitar situaciones de riesgo con sus hijos

La mujer insistió en que esta modalidad es muy utilizada porque resulta efectiva.

Esa técnica la usan mucho y los niños se van felices detrás de los perros. Esa es una manera facilísima para enganchar a un niño. Ojo en los parques, cuando estamos en un parque con nuestros hijos, estamos con nuestros ojos puestos en ellos, no les quitamos los ojos de encima, no los dejamos que porque es el parque de siempre, que porque van siempre las mismas personas. En dos minutos lo montan en una moto, en un carro y no lo volviste a ver en tu vida. Y yo sé que esto suena dramático, pero así es.

María también aprovechó su experiencia para hacer una reflexión sobre la responsabilidad de los padres.

Ahí uno no le puede poner la responsabilidad a los niños, porque a pesar de que mi hijo conocía la historia, cayó. Entonces, ahí lo que hice fue usar ese ejemplo para decirle: ‘Mira, tú ya sabías que cuando un adulto extraño te ofrece ver un perrito, pasear un perrito, o te dice que tiene más cachorritos, es porque te quiere llevar a algún lado que no va a terminar bien para ti, e igual caíste’. Entonces, date cuenta, gordo, que los niños son muy vulnerables en situaciones de riesgo.

Finalmente, en este caso, el papá estuvo ahí y se dio cuenta a tiempo de lo que estaba empezando a pasar. Pero si hubiera tomado la llamada de espaldas, la historia probablemente sería distinta.