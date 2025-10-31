Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá: ¿qué significa esto?

Cada año, durante las celebraciones de Halloween, Bogotá experimenta un aumento en la movilización de personas y en la realización de eventos culturales, comunitarios y recreativos en distintos puntos de la ciudad.

Estas actividades, aunque hacen parte de una tradición festiva, también incrementan el riesgo de emergencias relacionadas con intoxicaciones, accidentes de tránsito, riñas, lesiones personales o complicaciones médicas.

Por esa razón, la Secretaría Distrital de Salud anunció la activación de una alerta verde hospitalaria, pero ¿qué significa esto?

Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá declaró oficialmente la alerta verde hospitalaria desde las 6:00 de la tarde del viernes 31 de octubre hasta la misma hora del martes 4 de noviembre, con el propósito de fortalecer la preparación de hospitales, clínicas y centros de atención ante el aumento de emergencias que se espera durante las celebraciones de Halloween.

De acuerdo con el subdirector del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), José Vicente Guzmán, esta decisión:

Hace parte de nuestra responsabilidad institucional frente a la preparación y respuesta ante eventos masivos y riesgos colectivos asociados, como intoxicaciones alimentarias e incremento en la demanda de atenciones por accidentes de tránsito, lesiones personales, descompensaciones metabólicas, entre otras.

¿Por qué activaron alerta verde hospitalaria en Bogotá?

La medida está sustentada en la Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres (Minsalud 2016), que define la alerta verde hospitalaria como una fase de alistamiento preventivo para todo el sector salud.

Esta condición implica que las entidades deben verificar la disponibilidad de su personal médico y de apoyo, asegurar el funcionamiento de sus planes hospitalarios de emergencia, y comprobar el estado de los insumos, equipos y suministros necesarios para la atención de pacientes.

Entre las acciones concretas que deberán adoptar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los demás actores del Sistema Distrital de Salud, se incluye la activación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (PGRDCH), así como la puesta en marcha de la cadena de llamadas que permite una comunicación fluida entre los directivos, coordinadores y personal de urgencias.

¿Qué implicaciones tiene esta alerta para las instituciones que prestan el servicio de salud?

Para ellos se ordenó asegurar la disponibilidad de especialistas por turno, prever el relevo de personal, y disponer de talento humano adicional para suplir inasistencias o responder ante un incremento de pacientes.

Además, se deberán mantener reservas suficientes de insumos médico-quirúrgicos, medicamentos, agua potable y combustible para los generadores eléctricos, garantizando la continuidad del servicio incluso ante fallas o contingencias externas.

Otro de los puntos relevantes de la directriz es la necesidad de agilizar los procesos de recepción de pacientes trasladados en ambulancia, con el fin de permitir su pronta reincorporación al servicio.

De igual forma, se solicitó a las entidades de salud reportar de inmediato al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) cualquier novedad que pueda afectar la prestación de los servicios, como la saturación de urgencias o la falta de recursos.

Finalmente, la Secretaría de Salud explicó que la alerta verde no significa que haya una emergencia en curso, sino que se trata de una medida preventiva y de preparación.