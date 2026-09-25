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Inician pagos de más de 400 mil pesos en Bogotá para estos beneficiarios: así puede verificar con cédula

Así puede saber con su cédula si aplica para el pago de este ciclo.

Foto: Diseñado por Magnific

Mateo Alfonso Rey

septiembre 25 de 2026
10:28 a. m.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, ha puesto en marcha oficialmente el ciclo de transferencias monetarias del programa de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) correspondiente al mes de septiembre de 2026.

Con una inversión que supera los 45.000 millones de pesos para esta entrega, la administración distrital busca mitigar las dificultades económicas de las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema en las diferentes localidades de la capital.

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Para este noveno mes del año, el impacto de la estrategia social se traduce en un respaldo directo y contundente para la población bogotana más necesitada.

Montos de Ingreso Mínimo Garantizado

El esquema de transferencias del programa se encuentra diseñado para priorizar a los sectores poblacionales con mayores barreras de integración socioeconómica. Los montos varían según las características técnicas y los componentes aplicables de cada núcleo familiar.

Por ejemplo, los hogares en pobreza extrema (Grupo A del Sisbén) reciben subsidios no condicionados que oscilan entre los 92.000 y los 472.500 pesos, calculados de acuerdo con la composición y el número de integrantes de cada familia.

Las personas con discapacidad, es decir los ciudadanos registrados en los grupos A, B y C (hasta C9) perciben un auxilio fijo de 190.000 pesos.

Por otro lado, aquellos adultos mayores cobijados por los Apoyos Económicos tradicionales o previamente beneficiarios del IMG en el grupo B del Sisbén reciben una asignación de 150.000 pesos.

Finalmente, quienes participan en el piloto de la ruta intersectorial de inclusión social y productiva obtienen transferencias condicionadas que van desde los 200.000 hasta los 400.000 pesos.

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