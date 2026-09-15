¿El gobierno estaría contemplando renegociar el billonario contrato de los aviones Gripen?

Uno de los negocios más importantes y necesarios del gobierno se dio el 14 noviembre de 2025, cuando finalmente se cerró el acuerdo con la empresa sueca Saab para adquirir aviones Gripen.

Desde hace varios años, se debatió acerca de la renovación de la flota aérea de las fuerzas militares, teniendo en cuenta la vida útil que les restaba a los Kfir. Fue por eso que el gobierno escuchó a tres ofertantes: a la empresa sueca, una francesa y otra de Estados Unidos.

Detalles del acuerdo de los Gripen

Los meses transcurrieron y finalmente la opción escogida fue la de Saab. Se acordó la compra de 17 aviones Gripen E/F (15 modelo E de un puesto y 2 modelo F con un par de puestos), junto con un paquete de armamento moderno, herramientas especializadas y un centro de entrenamiento avanzado.

Para tomar la decisión, el Ministerio de Defensa se inclinó, en primer lugar, por el ahorro en los costos de operación, el cual fue estimado en un 18 %. También se estudió la vida útil de las aeronaves y sus capacidades paralelas a lo que el mundo militar requiere.

Se destacaron, entre otros aspectos, los sensores multifuncionales, el armamento de alta precisión, los sistemas tecnológicos, la preparación de los pilotos, la capacidad de reabastecimiento y las misiones que se pueden desarrollar.

En cuanto a números, el contrato se firmó por 3.135 millones de euros a precio fijo (no cambia a pesar de la valuación del peso), lo que se tradujo en aproximadamente 16.5 billones de pesos. La ejecución es por un lapso de siete años, comenzando en 2026 y culminando en 2032, para cuando la flota debe estar completa.

¿En qué se renegociaría el contrato?

La Contraloría le puso la lupa al negocio, pidiendo una serie de documentos para evaluar si hubo posibles sobrecostos. A esto se suma que, con el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, se han estudiado los contratos dejados por la administración anterior, incluyendo este.

El Tiempo conoció que el Ministerio de Defensa designó un equipo enfocado en este asunto. Esto, después de tener tres reuniones para analizar posibles alternativas.

No obstante, se cree que la compra de las aeronaves se mantendría. Entonces, los cambios o ajustes radicarían en el offset, lo que se traduce en compensaciones sociales. En este punto se daría una eventual renegociación.

Para ello, el gobierno presuntamente contempla tres elementos: inversión para el desarrollo energético, llevar agua potable a La Guajira y un proyecto con el Hospital San Juan de Dios.