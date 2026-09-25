Lucas González habló fuerte sobre el arbitraje en el Nacional vs. Millonarios: Gamero respondió

Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 por la fecha 12 de la Liga BetPlay, en un emocionante partido que también dejó picantes declaraciones por parte de los técnicos de ambos equipos tras el pitazo final.

Lucas González, técnico del conjunto antioqueño, se refirió a varios aspectos del encuentro, entre ellos las faltas que recibió Marlos Moreno y una supuesta permisividad del árbitro del encuentro. También valoró a Millonarios como un rival difícil y señaló que todavía existen aspectos por corregir.

¿Qué dijo Lucas González sobre las faltas a Marlos Moreno?

Uno de los puntos que generó mayor repercusión en la rueda de prensa fue la salida de Marlos Moreno. González aseguró que el jugador acumuló fatiga y que su sustitución obedeció principalmente a una medida de precaución, aunque cuestionó la actuación arbitral frente a las faltas que recibió el extremo durante el partido.

Me queda un poco la sanción incomoda de la permisividad del árbitro con respecto a las faltas tan repetidas con Marlos, también estoy de acuerdo con que a Marlos lo sacaron del partido con golpes. El rival no tenía otra forma de pararlo. Siempre que enfrentó a su par lo superó y era la única alternativa que le quedaba a ellos.

Así respondió Alberto Gamero a Lucas González

La declaración tuvo respuesta por parte de Alberto Gamero. El técnico de Millonarios describió el encuentro como un partido de mucha fricción, choques y marca, pero rechazó que su equipo hubiera llegado al Atanasio Girardot con la intención de golpear a Nacional y dejó claro que la falta más grave fue la que terminó con la expulsión de Andrés Sarmiento.

La falta más peligrosa la cometió Sarmiento. No sé si de pronto Ureña vaya a jugar otra vez porque lo vi rengueando. Estos son partidos de marca, fricción, de choques de dos equipos que intentan jugar bien al fútbol, pero si nos damos cuenta Millonarios no fue el equipo que vino a pegar, hoy Millonarios fue un equipo que vino a jugarle mano a mano a Nacional.

Nacional tendrá ahora un partido amistoso contra Chapecoense el sábado 26 de septiembre a las 4:00 p.m., mientras que Millonarios volverá a jugar el martes 29 de septiembre a las 8:05 p. m. contra Medellín, también en el Atanasio Girardot.