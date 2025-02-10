Acondicionaron una camioneta para hacerla pasar por carro de valores y cometer millonario robo en banco de Santa Marta

Las autoridades lograron frustrar el robo millonario que, al menos, siete personas habrían organizado en el Banco de la República, sede Santa Marta, la noche del miércoles, 1 de octubre.

Según versiones preliminares, los delincuentes acondicionaron una camioneta para hacerla pasar por vehículo de valores y sacar una cantidad considerable de dinero en efectivo.

Así lo dio a conocer el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Alexander Beltrán, en una rueda de prensa, realizada este jueves:

“La Policía Nacional de Santa Marta capturó a diez personas que intentaron hurtar la empresa de valores que está ubicada en el edificio del Banco de la República (…) una vez se recibe la alerta, gracias a la efectiva reacción policial, se logra la captura de cuatro personas al interior del edificio y otras tres que se encontraban en sus inmediaciones. Se incautan, de igual manera, armas de fuego y otros elementos”.

Otras tres personas estarían implicadas:

Policías de civil intentaron ingresar a las instalaciones del banco y, finalmente, lograron efectuar la captura de siete personas, pero eso no es todo.

De acuerdo con el comandante encargado, “paralelamente, en el sector de El Rodadero, fueron capturadas tres personas más, que tenían sopletes y elementos industriales en su poder y se encontraban a bordo de un vehículo al que habían adulterado sus sistemas de identificación. Se investiga si este evento tiene conexidad con el primer hecho delictivo”.

Capturados podrían ser los mismos que orquestaron el robo a un vehículo de valores en el aeropuerto de Riohacha:

Al revisar el historial, se determinó que “entre los capturados se encuentra alias Cabe que, recientemente, había salido de prisión en la ciudad de Cartagena y, al parecer, se desempeñaba como coordinador del grupo criminal para obtener información privilegiada. Estas personas presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos, como concierto para delinquir, hurto, falsedad personal, homicidio, porte ilegal de armas, entre otros”.

Además, la Metropolitana sugiere que podrían estar involucrados con el atraco a un carro de valores en el aeropuerto de Riohacha:

“Otra de las hipótesis apunta a que estos delincuentes estarían vinculados con el hurto ocurrido el pasado mes de abril, en el aeropuerto del departamento de La Guajira”.