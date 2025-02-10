CANAL RCN
Colombia

Acondicionaron una camioneta para hacerla pasar por carro de valores y cometer millonario robo en banco de Santa Marta

Las autoridades frustraron el intento de hurto en la noche del miércoles y capturaron a los implicados.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades lograron frustrar el robo millonario que, al menos, siete personas habrían organizado en el Banco de la República, sede Santa Marta, la noche del miércoles, 1 de octubre.

Según versiones preliminares, los delincuentes acondicionaron una camioneta para hacerla pasar por vehículo de valores y sacar una cantidad considerable de dinero en efectivo.

Balacera en Santa Marta: delincuentes intentaron robar carro de valores y dejaron dos guardas heridos
RELACIONADO

Balacera en Santa Marta: delincuentes intentaron robar carro de valores y dejaron dos guardas heridos

Así lo dio a conocer el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Alexander Beltrán, en una rueda de prensa, realizada este jueves:

“La Policía Nacional de Santa Marta capturó a diez personas que intentaron hurtar la empresa de valores que está ubicada en el edificio del Banco de la República (…) una vez se recibe la alerta, gracias a la efectiva reacción policial, se logra la captura de cuatro personas al interior del edificio y otras tres que se encontraban en sus inmediaciones. Se incautan, de igual manera, armas de fuego y otros elementos”.

Otras tres personas estarían implicadas:

Policías de civil intentaron ingresar a las instalaciones del banco y, finalmente, lograron efectuar la captura de siete personas, pero eso no es todo.

De acuerdo con el comandante encargado, “paralelamente, en el sector de El Rodadero, fueron capturadas tres personas más, que tenían sopletes y elementos industriales en su poder y se encontraban a bordo de un vehículo al que habían adulterado sus sistemas de identificación. Se investiga si este evento tiene conexidad con el primer hecho delictivo”.

Video: Hombres armados irrumpieron en Aeropuerto de Riohacha para robar un carro de valores
RELACIONADO

Video: Hombres armados irrumpieron en Aeropuerto de Riohacha para robar un carro de valores

Capturados podrían ser los mismos que orquestaron el robo a un vehículo de valores en el aeropuerto de Riohacha:

Al revisar el historial, se determinó que “entre los capturados se encuentra alias Cabe que, recientemente, había salido de prisión en la ciudad de Cartagena y, al parecer, se desempeñaba como coordinador del grupo criminal para obtener información privilegiada. Estas personas presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos, como concierto para delinquir, hurto, falsedad personal, homicidio, porte ilegal de armas, entre otros”.

Además, la Metropolitana sugiere que podrían estar involucrados con el atraco a un carro de valores en el aeropuerto de Riohacha:

“Otra de las hipótesis apunta a que estos delincuentes estarían vinculados con el hurto ocurrido el pasado mes de abril, en el aeropuerto del departamento de La Guajira”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Mujer en trabajo de parto no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz dentro de un taxi en Santa Marta

Abuso sexual

Profesor se aprovechó de su cargo para abusar sexualmente a nueve estudiantes en Cali: esta es la historia

Inseguridad

VIDEO | Se desató balacera tras un intento de hurto en exclusivo conjunto de Puerto Colombia

Otras Noticias

Secretaria de Movilidad

Confirman por dónde pueden circular los ciclomotores en Bogotá: esto dice Movilidad

La Secretaría de Movilidad confirmó que los ciclomotores en Bogotá no pueden usar ciclorrutas. Vea por dónde deben circular, qué documentos portar y las sanciones por incumplir.

México

México exige a Israel repatriación inmediata de seis activistas detenidos en flotilla Global Sumud

Sheinbaum informó que México envió cuatro notas diplomáticas a Israel para la liberación de los activistas.

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Tecnología

Descubra todas las noticias y seguir a Noticias RCN en Google Discover: este es el paso a paso

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes