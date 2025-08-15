Balacera en Santa Marta: delincuentes intentaron robar carro de valores y dejaron dos guardas heridos

Un violento intento de asalto a un carro de valores se registró en las últimas horas en una plazoleta comercial ubicada sobre la vía que conduce del sur de Santa Marta hacia el corregimiento de Minca.

Delincuentes intentaron robar carro de valores en Santa Marta

Según el reporte preliminar, los guardas de seguridad estaban adelantando una recolección de dinero en el lugar cuando varios hombres armados llegaron hasta el vehículo blindado con la intención de perpetrar el atraco.

En medio de la operación, los asaltantes intentaron atacar a los vigilantes y en ese instante se produjo una fuerte balacera.

El enfrentamiento dejó como saldo a dos de los custodios heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales para recibir atención médica.

Los asaltantes huyeron sin lograr su objetivo

La rápida reacción de los guardas, sin embargo, impidió que los delincuentes lograran su cometido, obligándolos a escapar del lugar sin poder llevarse el dinero.

Testigos señalaron que el cruce de disparos generó temor y zozobra en el sitio, obligando a quienes estaban en la plazoleta a resguardarse en busca de protección.

Finalmente, tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo en la zona con el fin de ubicar a los responsables, quienes huyeron en medio de la confusión. Por ahora, no se ha reportado ninguna captura relacionada con este caso.