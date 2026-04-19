Gremio actoral se pronuncia ante el triple homicidio en la localidad de Santa Fe

Hay gran consternación ante el más reciente homicidio, ocurrido el pasado sábado 18 de abril en la localidad Santa Fe, en el que un hombre atacó con arma blanca a tres personas que se encontraban en la zona sin, al parecer, razón alguna.

Según las autoridades, el hecho correspondería a un caso de intolerancia por lo que descartaron que se tratara de un intento de hurto. Así mismo, se informó que el triple homicidio se presentó en medio de un rodaje para una producción.

Mensajes de condolencias

El hecho ya ha generado profunda conmoción en el gremio actoral por lo que varios actores y actrices han impulsado, por medio de redes sociales, el hashtag ‘silencio en el set’ con el que se ha generado un amplio movimiento de rechazo en contra de los hechos.

Desde el Ministerio de Cultura se compartió un mensaje de condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas fatales del suceso.

“Desde el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes, lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y con la comunidad artística y técnica del país”, expresó la entidad.

Desde la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales se expresaron las condolencias para las familias de los compañeros involucrados en el suceso.

“Reafirmamos que la seguridad en los sets de filmación y la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia”.

A los mensajes de condolencias se han sumado distintos actores como Carmen Villalobos, quien compartió en sus redes un sentido texto al exaltar la labor de dos de las víctimas, quienes habrían trabajado y compartido junto a la barranquillera.

“A ti Nico, que Dios te reciba en su santo reino. Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer. Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa”, expresó.

Actores como Jorge Enrique Abello, Majida Issa, Gregorio Pernina, Carolina Gaitán, entre otros, también compartieron mensajes de condolencias.

¿Qué se sabe del presunto responsable?

Tras la incertidumbre generada por los hechos, el agresor, de 23 años, fue identificado como José Cubillos García. Las autoridades revelaron que, días antes, el sujeto habría atacado al personal de seguridad del instituto que se encontraba cerca de la zona del incidente.