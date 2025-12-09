Andrés DC llega a compromisos con clientes afectados y adopta medidas: ¿Cuáles son?

Desde hace algunos días, el famoso restaurante Andrés DC ha estado en el ojo de la polémica. Hace ocho días, el viernes 5 de septiembre, clientes resultaron lesionados.

El hecho se presentó en la noche y los detalles se viralizaron por redes sociales. Resulta que en el quinto piso, una máquina de humo falló y lanzó chispas que terminaron cayendo en los clientes, quienes quedaron con quemaduras de primer y segundo grado.

¿Qué pasó en Andrés DC?

Este caso escaló y llegó hasta las autoridades locales y nacionales. La Secretaría de Gobierno, la Alcaldía de Chapinero y el Ministerio del Trabajo, entre otras entidades; realizaron las respectivas inspecciones con el fin de verificar las condiciones del restaurante.

Luego de este procedimiento, el Ministerio del Trabajo ordenó la paralización inmediata de las actividades y tareas. La entidad determinó que había un riesgo inminente para la salud, seguridad y la vida de los empleados. Además, se encontraron fallos en la electricidad, alta temperatura, falta de batería de riesgo psicosocial, entre otras inconsistencias.

Por medio de un comunicado, Andrés DC indicó que el restaurante no iba a cerrar y que iba a cumplir con las normas sanitarias: “La medida no representa el cierre del restaurante ni afecta el desarrollo de nuestra operación general”.

“Conversaciones exitosas y medidas que han sido adoptadas”

Acuerdo Andrés DC.

La firma legal LexVibe asumió la representación de los clientes afectados. Este viernes 12 de septiembre, informó que se logró un acuerdo con Andrés DC para tomar medidas en pro de los derechos de los consumidores. La primera es que el restaurante tomará acciones para eliminar riesgos similares.

Sumado a ello, se comprometió a reforzar los primeros auxilios y contratar a un tercero para que analice los riesgos. La firma pidió que las autoridades no pongan en riesgo la sostenibilidad de la empresa, debido a que genera empleo y ha actuado correctamente durante el proceso.