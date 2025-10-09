CANAL RCN
“Nuestro restaurante no está cerrado”: Andrés D.C tras la decisión de MinTrabajo de paralizar sus operaciones

El restaurante afirmó en un comunicado que continuarán con la atención al público.

Foto: MinTrabajo

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
10:26 a. m.
En la mañana de este miércoles, el Ministerio del Trabajo ordenó la paralización inmediata de las actividades y tareas de cocina del restaurante Andrés D.C en Bogotá.

Luego de una inspección liderada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, el Ministerio del Trabajo identificó diversas condiciones que representan riesgos para los trabajadores del restaurante Andrés D.C.

Entre los hallazgos más relevantes, la entidad señaló la presencia de riesgos eléctricos en todas las áreas del establecimiento, así como una exposición prolongada a altas temperaturas en la cocina principal.

Ante esta situación, el Ministerio subrayó la necesidad urgente de realizar un estudio de estrés térmico que permita evaluar el impacto de estas condiciones sobre la salud de los empleados.

La respuesta de Andrés D.C

La cadena de restaurantes se pronunció a través de un comunicado sobre la decisión del Ministerio de Trabajo tras la inspección realizada en una de las sedes ubicada en la calle 82, en Bogotá.

“Nuestro restaurante no está cerrado. Las puertas de Andrés D.C. siguen abiertas para recibirlos con la misma alegría de siempre, mientras en paralelo avanzamos con los ajustes y recomendaciones del Ministerio”, afirmó Andrés D.C.

El restaurante Andrés D.C informó que, tras una inspección de vigilancia y control realizada por las autoridades competentes, se implementó una medida preventiva y temporal en una zona específica de la cocina ubicada en el tercer piso del establecimiento.

Andrés D.C se comprometió a cumplir con las normas sanitarias

Según el comunicado, esta acción tiene como propósito realizar ajustes puntuales relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. “La medida no representa el cierre del restaurante ni afecta el desarrollo de nuestra operación general”, aseguró la administración a través de un comunicado.

La empresa reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas sanitarias y laborales, y señaló que continúa atendiendo a sus clientes con normalidad en todas sus áreas habilitadas.

