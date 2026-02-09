CANAL RCN
Colombia Video

El Pacto Histórico enfrenta problemas de financiación y militancia de cara a las elecciones

La solución inmediata parece aplazarse, pues los recursos deberían ingresar después del 8 de marzo vía reposición de votos.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
08:36 p. m.
Los números del Pacto Histórico que no cuadran son los del dinero para el financiamiento de la campaña. Varios congresistas confirmaron que ninguna entidad financiera ha querido desembolsarles préstamos.

Explican que ha sido muy difícil reunir la documentación, pólizas y demás requisitos, por lo que han tenido que recurrir a sus propios bolsillos para sostener la campaña.

A estas alturas, incluso han tocado la puerta de cooperativas, pero tampoco han tenido éxito. Su aspiración es reunir al menos 10.000 millones de pesos para la lista al Senado, aunque varias listas a la Cámara enfrentan el mismo problema. La solución inmediata parece aplazarse, pues los recursos deberían ingresar después del 8 de marzo vía reposición de votos.

Disolución de Colombia Humana y riesgo de doble militancia

El panorama se complicó aún más tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar varias listas del pacto histórico. El organismo estableció que, si se presentaban junto a Colombia Humana, se violaba la ley al superar el 15% de la votación de hace cuatro años. La salida fue disolver en la práctica a Colombia Humana, el tradicional partido del presidente Gustavo Petro.

Así, quienes estaban inscritos por ese partido terminaron presentándose por el pacto histórico. Sin embargo, la movida podría derivar en demandas por doble militancia, ya que ningún congresista que ocupe una curul por un partido puede presentarse por otro.

Su defensa es que, si un partido deja de existir, no aplica la figura de doble militancia. Una apuesta arriesgada que seguramente se debatirá en el Consejo de Estado.

Molestia en la derecha y divisiones en la consulta

Mientras tanto, en la derecha también hay tensiones. En el Centro Democrático y entre los candidatos de la gran consulta hay molestia porque desde Salvación Nacional, cuyo candidato es Abelardo de la Espriella, se está llamando a no votar en la interpartidista del próximo 8 de marzo.

Pero surgió un disidente: el exministro Wilson Ruiz, número 20 en la lista del Tigre, quien defendió la importancia de participar en la consulta. “No se pueden meter en la conciencia de nadie y a mí me gusta Paloma Valencia. Eso hay que votarlo, porque hace parte del templo de la democracia de todos los colombianos”, afirmó.

