¡Pilas! Estas son las marchas y plantones que habrá en Bogotá del 5 al 10 de agosto

Bogotá tendrá una nueva jornada de movilizaciones entre el 5 y el 10 de agosto. Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y diferentes asociaciones convocaron marchas, plantones y actos simbólicos para promover distintas causas.

Ante estas actividades, la Secretaría Distrital de Gobierno anunció que acompañará cada una de las jornadas con gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica y facilitar la convivencia.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre posibles cierres viales y desvíos.

¿Qué actividades habrá el miércoles 5 de agosto?

La programación iniciará con dos eventos en la localidad de Kennedy, ambos en el Portal Américas.

6:30 a. m.: evento cultural "El sector LGTBI del Sur de Bogotá se respeta, se valora y se dignifica", convocado por la Mesa del Sur LGTBI.

5:00 p. m.: Velatón por Harold Aroca García, organizada por la Brigada Voluntaria de Salud Portal Resistencia, Punto Renacer y la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.

¿Qué está previsto para el jueves 6 de agosto?

La jornada tendrá dos plantones en distintos sectores de la capital.

3:00 p. m.: plantón "En contra de las políticas de Abelardo de la Espriella", en la Plaza de Bolívar, convocado por la Alianza por la Vida Pacto Popular por la Defensa de Colombia y la Reserva Activa del Pueblo (R.A.P.).

6:00 p. m.: plantón "En memoria de Blanco", en la intersección de la calle 63 con carrera 30, organizado por la Guardia Albirroja Sur.

¿Qué movilizaciones habrá el viernes 7 de agosto?

Será el día con mayor número de actividades programadas.

9:30 a. m. a 4:00 p. m.: "Jornada Contracultural Antifascista", en el Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur), en Bosa.

10:00 a. m.: evento "Las Calles son Nuestras – Toma Antifascista", con punto de encuentro en el D1 del Parkway, en Teusaquillo.

1:00 p. m.: plantón "Vamos a gritar a todo pulmón Gracias Petro", en la Plaza de Bolívar.

¿Qué actividades están programadas para el sábado 8 de agosto?

La agenda cerrará con una actividad cultural en Kennedy.

RELACIONADO Gobierno electo de Abelardo ganó silencioso pulso en una de las comisiones más poderosas del Congreso

11:00 a. m.: "Pinta Mural Ruta de la Memoria – Chucua La Vaca", en el Parque María Paz (calle 5A Sur #82-63), convocada por el colectivo Parchando Ando.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

La Secretaría Distrital de Gobierno recomendó consultar permanentemente los canales oficiales para conocer novedades sobre cierres y desvíos, así como planificar los desplazamientos con anticipación.

Asimismo, recordó que quienes participen en las movilizaciones deben hacerlo de manera pacífica y respetuosa, procurando no afectar los derechos de otras personas.

El Distrito reiteró que acompañará todas las actividades con el propósito de garantizar el derecho a la protesta, promover el diálogo y mantener la convivencia en el espacio público.