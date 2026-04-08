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¡Pilas! Estas son las marchas y plantones que habrá en Bogotá del 5 al 10 de agosto

Las autoridades recomendaron planear los desplazamientos por posibles afectaciones en la movilidad.

Marchas en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
05:58 p. m.
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Bogotá tendrá una nueva jornada de movilizaciones entre el 5 y el 10 de agosto. Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y diferentes asociaciones convocaron marchas, plantones y actos simbólicos para promover distintas causas.

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Ante estas actividades, la Secretaría Distrital de Gobierno anunció que acompañará cada una de las jornadas con gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica y facilitar la convivencia.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre posibles cierres viales y desvíos.

¿Qué actividades habrá el miércoles 5 de agosto?

La programación iniciará con dos eventos en la localidad de Kennedy, ambos en el Portal Américas.

  • 6:30 a. m.: evento cultural "El sector LGTBI del Sur de Bogotá se respeta, se valora y se dignifica", convocado por la Mesa del Sur LGTBI.
  • 5:00 p. m.: Velatón por Harold Aroca García, organizada por la Brigada Voluntaria de Salud Portal Resistencia, Punto Renacer y la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.

¿Qué está previsto para el jueves 6 de agosto?

La jornada tendrá dos plantones en distintos sectores de la capital.

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  • 3:00 p. m.: plantón "En contra de las políticas de Abelardo de la Espriella", en la Plaza de Bolívar, convocado por la Alianza por la Vida Pacto Popular por la Defensa de Colombia y la Reserva Activa del Pueblo (R.A.P.).
  • 6:00 p. m.: plantón "En memoria de Blanco", en la intersección de la calle 63 con carrera 30, organizado por la Guardia Albirroja Sur.

¿Qué movilizaciones habrá el viernes 7 de agosto?

Será el día con mayor número de actividades programadas.

  • 9:30 a. m. a 4:00 p. m.: "Jornada Contracultural Antifascista", en el Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur), en Bosa.
  • 10:00 a. m.: evento "Las Calles son Nuestras – Toma Antifascista", con punto de encuentro en el D1 del Parkway, en Teusaquillo.
  • 1:00 p. m.: plantón "Vamos a gritar a todo pulmón Gracias Petro", en la Plaza de Bolívar.

¿Qué actividades están programadas para el sábado 8 de agosto?

La agenda cerrará con una actividad cultural en Kennedy.

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  • 11:00 a. m.: "Pinta Mural Ruta de la Memoria – Chucua La Vaca", en el Parque María Paz (calle 5A Sur #82-63), convocada por el colectivo Parchando Ando.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

La Secretaría Distrital de Gobierno recomendó consultar permanentemente los canales oficiales para conocer novedades sobre cierres y desvíos, así como planificar los desplazamientos con anticipación.

Asimismo, recordó que quienes participen en las movilizaciones deben hacerlo de manera pacífica y respetuosa, procurando no afectar los derechos de otras personas.

El Distrito reiteró que acompañará todas las actividades con el propósito de garantizar el derecho a la protesta, promover el diálogo y mantener la convivencia en el espacio público.

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