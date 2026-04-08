¡Pilas! Estas son las marchas y plantones que habrá en Bogotá del 5 al 10 de agosto
Las autoridades recomendaron planear los desplazamientos por posibles afectaciones en la movilidad.
Noticias RCN
05:58 p. m.
Bogotá tendrá una nueva jornada de movilizaciones entre el 5 y el 10 de agosto. Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y diferentes asociaciones convocaron marchas, plantones y actos simbólicos para promover distintas causas.
Ante estas actividades, la Secretaría Distrital de Gobierno anunció que acompañará cada una de las jornadas con gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica y facilitar la convivencia.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre posibles cierres viales y desvíos.
¿Qué actividades habrá el miércoles 5 de agosto?
La programación iniciará con dos eventos en la localidad de Kennedy, ambos en el Portal Américas.
- 6:30 a. m.: evento cultural "El sector LGTBI del Sur de Bogotá se respeta, se valora y se dignifica", convocado por la Mesa del Sur LGTBI.
- 5:00 p. m.: Velatón por Harold Aroca García, organizada por la Brigada Voluntaria de Salud Portal Resistencia, Punto Renacer y la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.
¿Qué está previsto para el jueves 6 de agosto?
La jornada tendrá dos plantones en distintos sectores de la capital.
- 3:00 p. m.: plantón "En contra de las políticas de Abelardo de la Espriella", en la Plaza de Bolívar, convocado por la Alianza por la Vida Pacto Popular por la Defensa de Colombia y la Reserva Activa del Pueblo (R.A.P.).
- 6:00 p. m.: plantón "En memoria de Blanco", en la intersección de la calle 63 con carrera 30, organizado por la Guardia Albirroja Sur.
¿Qué movilizaciones habrá el viernes 7 de agosto?
Será el día con mayor número de actividades programadas.
- 9:30 a. m. a 4:00 p. m.: "Jornada Contracultural Antifascista", en el Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur), en Bosa.
- 10:00 a. m.: evento "Las Calles son Nuestras – Toma Antifascista", con punto de encuentro en el D1 del Parkway, en Teusaquillo.
- 1:00 p. m.: plantón "Vamos a gritar a todo pulmón Gracias Petro", en la Plaza de Bolívar.
¿Qué actividades están programadas para el sábado 8 de agosto?
La agenda cerrará con una actividad cultural en Kennedy.
- 11:00 a. m.: "Pinta Mural Ruta de la Memoria – Chucua La Vaca", en el Parque María Paz (calle 5A Sur #82-63), convocada por el colectivo Parchando Ando.
¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?
La Secretaría Distrital de Gobierno recomendó consultar permanentemente los canales oficiales para conocer novedades sobre cierres y desvíos, así como planificar los desplazamientos con anticipación.
Asimismo, recordó que quienes participen en las movilizaciones deben hacerlo de manera pacífica y respetuosa, procurando no afectar los derechos de otras personas.
El Distrito reiteró que acompañará todas las actividades con el propósito de garantizar el derecho a la protesta, promover el diálogo y mantener la convivencia en el espacio público.