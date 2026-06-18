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¿A qué hora se sabrá quién será el nuevo presidente de la República tras el cierre de urnas?

La FM habló con el registrador Hernán Penagos, quien resaltó que los detalles están listos para la jornada del domingo 21 de junio.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
11:35 a. m.
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Faltan solo tres días para la segunda vuelta presidencial. El domingo 21 de junio es el día cero y millones de colombianos irán a las urnas para elegir al presidente de la República para el periodo 2026-2030.

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La primera vuelta desarrollada el domingo 31 de mayo dejó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que se medirán en pocos días. Más de 42 millones de colombianos participaron en el ejercicio democrático.

¿Cuándo es la segunda vuelta?

Tanto la Misión de Observación Electoral (MOE), como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros organismos (nacionales e internacionales) respaldaron que la primera vuelta se llevó a cabo con total transparencia.

La sospecha de fraude se descartó por completo y la jornada fue destacada por la seguridad. Hubo pocos hechos conflictivos que se pudieron resolver en tiempo récord.

Con respecto a las elecciones del 21 de junio, ha preocupado la posible incidencia de los grupos armados en zonas alejadas para influir en las votaciones. Además, se ha cuestionado la campaña de desinformación y discursos de odio.

Este jueves 18 de junio, el registrador Hernán Penagos dio un parte de tranquilidad en diálogo con La FM. Aseguró que todo está listo para el ejercicio democrático se efectúe sin complicaciones.

“Resultados concluyentes en dos horas”: registrador Penagos

A nivel técnico, recalcó que el código hash, la fuente madre de toda la jornada, se respalda con un robusto proceso que impide el riesgo de fraude o filtración de información.

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Uno de los temas que más despierta curiosidad es el tiempo en el que los colombianos conocerán quién será el presidente electo. Las urnas se cierran a las 4:00 p.m. a nivel nacional.

“Calculamos que en dos horas (6:00 p.m.) tendremos resultados concluyentes (del preconteo) de quién será el próximo presidente de Colombia. La agilidad será la misma que hemos visto en las pasadas elecciones”, aseguró al mencionar que los jurados de votación también serán los mismos.

La declaración oficial la darán el Consejo Nacional Electoral y las comisiones escrutadoras. Lo cierto es que la tendencia apunta que entre el preconteo y los resultados finales hay mucha diferencia.

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