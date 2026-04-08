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Gobierno anuncia la compra de aviones militares KC-390: ¿Tendrán influencia con los Gripen?

Los aviones son fabricados por la empresa brasileña Embraer.

Aeronaves KC-390.
Aeronaves KC-390. Foto: FAC.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 04 de 2026
06:10 p. m.
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En las últimas horas de este martes 4 de agosto, la Fuerza Aeroespacial (FAC) dio un anuncio crucial para el futuro de la seguridad aérea.

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Dio a conocer la compra de dos aviones KC-390, los cuales son fabricados por la empresa Embraer, originaria de Brasil. El negocio se cerró en 366.430.371 dólares.

¿Cuánto cuestan estos aviones?

La compañía describe que este modelo tiene tres virtudes: rápida configuración, eficiencia operativa con bajos costos del ciclo de vida y la velocidad.

En cuanto a especificaciones técnicas, estas son las más relevantes: carga útil máxima de 26 toneladas métricas, velocidad máxima de crucero de 470 KTAS, longitud de 35.20 metros, altura de 11.84 metros y envergadura de 35.05 metros.

Para la FAC, el par de aviones será clave para la asistencia humanitaria, atención de desastres, transporte de carga y despliegue de tropas, principalmente. El primero llegará a Colombia en 2029 y un año después arribará el segundo.

Ahora bien, con la compra surgió una duda: ¿Se cambia la entrega de los aviones Gripen? Las autoridades respondieron al mencionar que los KC-390 serán de apoyo para integrarse a la flota que llegará paulatinamente en los próximos años.

¿Qué pasará con los Gripen?

A finales de noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa anunció la adquisición de 17 aviones Gripen E/F fabricados por la empresa sueca Saab. Estos modelos cuentan con una vida útil superior a los 40 años, junto con capacidades que responden a la demanda militar actual y del futuro.

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En cuanto al valor, el contrato quedó en 3.135 millones de euros, lo que se tradujo en más de 16 billones de pesos. Además, se acordó la ejecución en un lapso que va desde 2028 hasta 2032.

El gobierno prefirió esta oferta sobre la francesa con los Dassault y la estadounidense. Entre los varios motivos, enfatizó el ahorro del 18 % con respecto a los costos de operación.

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