Escándalo: importante jugador podría ser investigado tras una captura por narcotráfico en su entorno

El suegro de un futbolista de Boca Juniors fue capturado tras ser señalado por el delito de narcotráfico.

Se trata de Sebastián Soto Guerra, que es el papá de la esposa de Carlos Palacios, el jugador que hizo parte de Colo-Colo en 2023 y también disputó la Copa América de 2021 con la Selección de Chile.

¿Cómo se llevó a cabo la captura de Sebastián Guerra, el suegro de Carlos Palacios, el futbolista de Boca Juniors?

Después de unas investigaciones exhaustivas, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile ubicó a Sebastián Guerra en la comuna de Peñaflor.

Las autoridades informaron que se percataron de que el hombre habría llevado droga a una vivienda ubicada en La Florida y que, por lo tanto, en ese momento gestionaron la orden de captura.

La detención de Sebastián Guerra ocurrió mientras que él se encontraba en un vehículo. Adicionalmente, las autoridades allanaron dos casas en las que había aproximadamente 75 kilos de cocaína base y dos armas de fuego.

Según las líneas de investigación de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Chile, este hombre haría parte de la banda de tráfico que se autodenomina 'Los Pájaros de la Legua'.

En medio de esa coyuntura, Sebastián Guerra, el suegro de Carlos Palacios, quedó bajo detención preventiva mientras se continúan llevando a cabo las diligencias judiciales correspondientes.

¿Por qué Carlos Palacios sería investigado tras la captura de su suegro Sebastián Guerra?

De acuerdo con la información que ha trascendido, el vehículo en el que estaba Sebastián Guerra estaría a nombre de Carlos Palacios, el futbolista que en la actualidad hace parte de Boca Juniors.

Tras ese desenlace, las autoridades chilenas han expresado que no descartan ninguna línea de investigación y que podrían llegar a evaluar si el jugador tenía el conocimiento de que ese automotor era utilizado para transportar estupefacientes.

Hasta el momento, Carlos Palacios no ha emitido ningún pronunciamiento relacionado con la captura que materializó la Brigada Antinarcóticos de su país.

No obstante, las autoridades han hecho hincapié en que el futbolista no se encuentra imputado y que únicamente se ha abierto un proceso formal contra su suegro.