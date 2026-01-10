CANAL RCN
Adiós a Beatriz González, la maestra santandereana referente del arte colombiano

La artista santandereana Beatriz González falleció a sus 93 años tras un amplio recorrido artístico que la convirtió en una de las maestras más influyentes del último siglo.

Foto: Tomada de X @Banrepcultural

Noticias RCN

enero 10 de 2026
08:49 a. m.
En la tarde de este viernes, el arte colombiano contemporáneo perdió a una de sus artistas más importantes para la cultura y la historia de Colombia. La noticia del fallecimiento de la maestra santandereana, Beatriz González Aranda, fue confirmada por su hijo Daniel Ripoll.

La obra de Beatriz González es un reflejo de la complejidad de un país atravesado por la violencia, la desigualdad y los rituales cotidianos.

Una pionera del arte pop en América Latina

Formada en la Universidad de los Andes bajo la guía de Marta Traba y Juan Antonio Roda, González rompió con las convenciones del arte “culto” y trasladó sus imágenes a objetos domésticos como muebles, cortinas y bandejas.

Desde los años sesenta, obras como Los suicidas del Sisga la posicionaron como pionera del arte pop latinoamericano, al apropiarse de fotografías de prensa y reinterpretarlas con una paleta intensa que, bajo su aparente ingenuidad, hablaba de duelo y desigualdad.

Su obra ha sido leída como un archivo sensible que recoge la violencia política, los rituales cotidianos y los íconos del poder, siempre con un humor ácido y una mirada crítica que no renunciaba a la compasión.

Memoria y reflexión frente a la tragedia

A lo largo de su trayectoria, González defendió la idea de que el arte puede ser una forma de reflexión colectiva frente a la tragedia. Esa visión se plasmó en piezas dedicadas a las víctimas del conflicto armado, entre ellas el memorial Auras anónimas en el Cementerio Central de Bogotá, reconocido internacionalmente como un espacio de duelo y memoria.

Pintora, grabadora, escultora, historiadora y crítica de arte, Beatriz González deja una obra que se convirtió en espejo de la complejidad colombiana y en referente indispensable para el arte latinoamericano.

