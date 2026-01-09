CANAL RCN
Un viaje musical al Romanticismo: la Sinfonía Nº 8 de Schubert cautivó en Cartagena

Los solistas István Várdai y Alena Baeva acompañaron a la Orquesta Franz Liszt en una velada memorable de música del Romanticismo europeo.

enero 09 de 2026
07:29 a. m.
El quinto día del Cartagena Festival de Música estuvo marcado por el primer romanticismo, con una interpretación memorable de la Orquesta de Cámara Franz Liszt que conquistó al público asistente. Los solistas István Várdai y Alena Baeva acompañaron a la agrupación húngara en una velada centrada en la música clásica del siglo XIX.

La Sinfonía Nº 8 en Si menor de Franz Schubert, una obra que lleva como título 'Inconclusa', constituyó el eje central del concierto. Esta obra, considerada una de las grandes piezas maestras del Romanticismo, cautivó a los asistentes por su carácter íntimo y su profunda carga emocional.

La interpretación sobria y sensible de la orquesta guio al público por un viaje musical marcado por la belleza, el misterio y la perfección técnica.

Los asistentes expresaron su satisfacción tras la presentación. "Fue una experiencia súper linda, una música romántica, nos llevó a otro sentido, a otra época, súper, súper linda, muy especial", señaló Julián Palacio, asistente al Cartagena Festival de Música.

La Orquesta de Cámara Franz Liszt, procedente de Hungría, demostró su capacidad técnica y emotiva al abordar una de las composiciones más emblemáticas de Schubert. La Sinfonía Nº 8, aunque lleva el título de 'Inconclusa' por contar únicamente con dos movimientos, es considerada una obra completa en términos artísticos y emocionales.

El concierto fue ampliamente aplaudido por el público del Cartagena Festival de Música confirmando la vigencia y el poder emotivo de la música clásica.

