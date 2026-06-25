Habló el papá de De la Espriella: ¿Qué consejos le dio tras quedar como presidente electo?

Este jueves 25 de junio, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron las credenciales de presidente y vicepresidente electos, respectivamente.

El escrutinio llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la victoria en las urnas de De la Espriella en las elecciones del domingo 21 de junio. Se impuso sobre su contrincante Iván Cepeda.

¿Desde cuándo gobernará De la Espriella?

El ahora presidente electo tuvo 12.960.166 votos. La posesión será el próximo 7 de agosto y a partir de ese momento será el jefe de Estado para los siguentes cuatro años hasta 2030.

En Corferias, el principal puesto de votación del país, el CNE les entregó las credenciales. De la Espriella aseguró que gobernará para todos, incluyendo la otra mitad que no votó por él. Además, les dejó un mensaje a los grupos armados para que se sometan antes de la posesión.

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La FM y otros medios conversaron con una persona importante que se encontraba entre el público, Abelardo de la Espriella Juris, el papá del presidente electo.

“Lo determinante en esto es nombrar a personas, no solo con conocimiento y muchos cartones, sino con inmensa honradez”, afirmó el padre de De la Espriella, quien recalcó que los funcionarios públicos deben ser transparentes.

“Deben cuidar su espalda”: esto dijo el papá

Cuando De la Espriella ganó las elecciones, esto le dijo su papá: “Que les diga a sus colaboradores que pueden ‘meter las patas’, pero no las manos. Es lo más importante de todo”.

Frente a los nombramientos de los futuros ministros, el padre sostuvo que “los que rodean al gobernante deben cuidar su espalda”. Por eso, dijo que debe elegir personas honradas.

En los últimos días, el sonajero ha puesto varios nombres sobre quiénes rodearían a De la Espriella, tales como Mauricio Gómez Amín, Rodrigo Lara, Germán Calderón, Indalecio Dangond, Jaime Andrés Beltrán, María Claudia Lacourte, María Fernanda Suárez y Carolina Restrepo Cañavera.