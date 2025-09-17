CANAL RCN
Colombia

Adulta mayor fue víctima de abuso sexual al suroeste de Antioquia

La mujer llegó por sus propios medios hasta un centro asistencial con signos de desorientación.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
02:52 p. m.
Una adulta mayor de 63 años llegó hasta el Hospital La Merced, ubicado en el municipio de Ciudad Bolívar, al suroeste de Antioquia, para pedir ayuda porque fue abusada sexualmente.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, perdió la conciencia en circunstancias aún no esclarecidas y logró desplazarse por sus propios medios al centro asistencial hacia las 3:00 de la madrugada, donde solicitó ayuda médica.

El personal de salud confirmó signos de abuso sexual y ordenó exámenes toxicológicos para determinar si la víctima había sido expuesta a alguna sustancia. Los resultados fueron positivos, lo que llevó a que la mujer permaneciera bajo observación médica.

Investigan vínculo entre agresión sexual y robos con sustancias en Ciudad Bolívar

Tras conocerse el caso de agresión sexual contra la adulta mayor en el municipio, las autoridades locales activaron los protocolos correspondientes para este tipo de delitos. Con base en el testimonio de la víctima y declaraciones de algunos testigos, ya se adelantan labores de identificación y búsqueda de los presuntos responsables.

Durante el proceso investigativo, se analiza si este hecho podría estar relacionado con una serie de robos registrados recientemente en viviendas de la zona. En dichos casos, los delincuentes habrían utilizado una sustancia para someter a sus víctimas, lo que coincide con los hallazgos médicos en el caso actual.

Delitos sexuales en Antioquia aumentaron 2,7% en lo corrido de 2025

Según cifras oficiales de la Policía Nacional, Antioquia ha reportado 2.963 denuncias por delitos sexuales en lo que va del año, lo que representa un aumento del 2,7% frente a 2024, cuando se registraron 2.885 casos. Del total de víctimas, 2.369 son mujeres y 546 hombres. Además, se contabilizan 954 menores de edad, 861 jóvenes y 831 adultos afectados. En el 81% de los casos, los agresores no utilizaron armas para cometer las violaciones.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de vulneración a través de la línea 123 Mujeres Antioquia o acercándose a la alcaldía de su municipio.

