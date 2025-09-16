CANAL RCN
Colombia

Capturan a alias el Flaco, uno de los más buscados por extorsión en Antioquia

Alias el Flaco sería el encargado de recaudar cerca de 100 millones de pesos mensuales producto de extorsiones a comerciantes y mineros en el Bajo Cauca antioqueño.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
04:35 p. m.
En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, fue detenido alias el Flaco, señalado cabecilla financiero de la organización criminal Los del Bajo y uno de los hombres incluidos en el cartel de los más buscados por extorsión y secuestro en Antioquia.

Cayó alias El Flaco, uno de los más buscados en Antioquia

El procedimiento se realizó en una vía pública del municipio de Bello, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

La captura se efectuó por orden judicial, ante su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

De acuerdo con las autoridades, alias el Flaco sería el encargado de recaudar cerca de 100 millones de pesos mensuales producto de extorsiones a comerciantes y mineros en Caucasia y El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Además, registra antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

“El sujeto, quien figuraba en el cartel de los más buscados por extorsión y secuestro en Antioquia, fue detenido mediante orden judicial en una vía pública del municipio de Bello, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir”, indicó el Ejército.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada delegada ante el Gaula, que continuará con el proceso judicial en su contra.

¿Quién es alias El Flaco?

Las Fuerzas Militares destacaron que este golpe representa un debilitamiento significativo a las finanzas ilegales de Los del Bajo y reafirmaron su compromiso de proteger la seguridad y la libertad de los habitantes del Bajo Cauca.

“Con este resultado contundente, las autoridades logran debilitar las fuentes de financiación ilegal de esta organización delincuencial y contrarrestar el fortalecimiento de su capacidad criminal. El Ejército Nacional ratifica su compromiso de mantener la estabilidad en el territorio, mediante operaciones que protejan la libertad personal y la seguridad de los pobladores en la subregión del Bajo Cauca antioqueño”.

