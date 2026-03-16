Joven con leucemia fallece esperando a que la Nueva EPS le entregara sus medicamentos: tenía 20 años

“Tengo 20 años. Fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025. Me formularon Blinatumomab en octubre de ese año y no lo he recibido hasta la fecha por parte de la Nueva EPS (…) mi vida corre peligro”. Con este mensaje, el joven estudiante de economía Jeisson Javier Pinzón, de 20 años, se aferraba a la vida, con la esperanza de que la Nueva EPS le entregara un medicamento con el que podría practicarse en agosto de 2026 un trasplante de médula ósea.

Sin embargo, la espera se prolongó a tal grado que el sábado, 14 de marzo, falleció sin haber recibido el Blinatumomab, que permitiría a su hermana realizar la donación con la que habría tenido una segunda oportunidad.

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Las autoridades judiciales fallaron una tutela a su favor, pero como advirtió su tío Héctor Sandoval, “le mamaron gallo a la Superintendencia Nacional de Salud, le mamaron gallo al fallo de tutela de un juez de la república, lo desacataron. El paciente muere por negligencia de la Nueva EPS al no suministrar el medicamento”.

Y, “durante el tiempo en que estuvo sin tratamiento, se perdió todo lo que se había ganado en las sesiones de quimioterapia”.

Pacientes Colombia advierte que ni la tutela ni la orden de arresto están funcionando:

Jorge García, vocero de la asociación Pacientes Colombia, lamentó en diálogo con Noticias RCN el caso de Jeisson, sobre el que estuvo al tanto desde finales del 2025: “Es muy triste ver a las familias a la espera de un sistema de salud que garantice nuestros derechos fundamentales. El clamor, los videos, ponerlo en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS. Cada tercer día llamábamos para saber qué había pasado”.

Su caso, al igual que el del pequeño Kevin Acosta, son la muestra de que “hoy en día ni la tutela ni la orden de arresto están funcionando ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad? ¿Qué es lo que les pasa a nuestros gobernantes con respecto a la salud y a la vida de los más jóvenes?”, se pregunta sumamente preocupado ante la negligencia de la Nueva EPS, que cobra la vida de los jóvenes colombianos, en un momento en el que “no sabemos a quién más recurrir, ni siquiera el sistema judicial es garante de un derecho fundamental”.

Pero, incluso, de recibir un trasplante, lo más probable es que Jeisson se hubiera enfrentado a todo tipo de barreras en la atención en salud. Según García, “los pacientes trasplantados, que han esperado hasta seis años por un donante, no están recibiendo atención oportuna y continua. Jeisson necesitaba la aplicación de un medicamento, solamente eso, ya tenía un donante”.

Con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, la única oportunidad de Jeisson era recibir tratamiento para someterse a un trasplante de médula, pero no es un caso aislado. De hecho, Pacientes Colombia conoce la historia de otro joven que, sin una mejora en la prestación de servicios de salud, podría terminar igual: “En este momento tenemos un caso igual al de Jeisson, con los mismos tiempos de espera. Este muchacho tiene la esperanza de lograr su tratamiento, pero no sabemos cuándo podría iniciar”.