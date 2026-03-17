Paciente con discapacidad visual se enfrenta a seis horas de fila sin que la Nueva EPS le entregue sus medicamentos

Claudia Patricia Chaparro se enfrenta, como paciente de la Nueva EPS, al mismo calvario que acabó con la vida del joven estudiante de economía Jeisson Pinzón.

Cada que intenta reclamar sus medicamentos recibe una respuesta negativa en el dispensario de la intervenida Nueva EPS, a pesar de que su condición de salud le impide moverse sola.

A su corta edad se enfrenta a una serie de complicaciones médicas que no han sido bien atendidas por cuenta de la crisis en el sistema de salud. “Tengo 32 años y sufro de varias enfermedades. Tengo diabetes, insuficiencia renal, discapacidad visual y me hacen diálisis”, explicó en conversaciones con Noticias RCN.

Tras varias horas de espera la respuesta siempre es un “no”

Junto a su padre, un hombre de 71 años con diagnóstico de Parkinson, llega a hacer hasta seis horas de fila con la esperanza de reclamar sus medicamentos para la diálisis, pero, la mayoría de las veces, tienen que irse con las manos vacías.

“Me formularon un hierro especial para ser administrado en la unidad renal. Siempre me entregan pendientes y pendientes”, advirtió y es que: “Sin ese medicamento se me baja la hemoglobina y quedo propensa a una anemia”.

Familia de Jeisson Pinzón hace un llamado a que otros pacientes no enfrenten el mismo destino que su hijo:

Con lágrimas en los ojos, el padre de Jeisson Pinzón, que murió esperando a que la Nueva EPS le entregara los medicamentos con los que pudo haberse sometido a un trasplante de médula ósea, señaló que “el gran culpable, hoy, de todo esto es la EPS”.

Experimentando un inmenso dolor por su partida, dijo que lo que menos quiere es “que a otra familia colombiana le pase lo mismo, que tenga que pasar por una situación tan difícil como a la que nos estamos enfrentando”.

Su llamado no es otro a que los pacientes de la Nueva EPS sean escuchados, que “tengan acceso a los medicamentos, a los tratamientos que necesitan de acuerdo a sus enfermedades”, porque “desafortunadamente, en el caso de mi hijo perdimos la batalla”.