Dos abuelitos llevan 3 meses viviendo sin techo y en pésimas condiciones tras un incendio en Soledad

En el municipio de Soledad, dos adultos mayores atraviesan una situación crítica luego de que un incendio consumiera gran parte de su vivienda a comienzos de año.

Pese al tiempo transcurrido, la familia asegura que no ha recibido apoyo de las autoridades.

Adultos mayores llevan meses viviendo en pésimas condiciones tras incendio en Soledad

El caso se presenta en el barrio Manuela Beltrán, donde el pasado 3 de enero un incendio arrasó con gran parte de una vivienda habitada por una pareja de adultos mayores.

Desde ese momento, su vida cambió por completo, quedando expuestos a condiciones extremadamente precarias.

Hoy, tres meses después de la emergencia, la vivienda continúa sin techo y en un estado de deterioro evidente.

Familia pide ayuda tras incendio que consumió casi por completo su vivienda

La familia denuncia que no ha recibido ningún tipo de ayuda institucional, a pesar de las múltiples dificultades que enfrentan día a día.

El hijo de la pareja, José David, relató la situación en la que se encuentran sus padres:

En este momento, mis padres están en unas condiciones de manera indigna, porque ellos son dos personas de la tercera edad y son dos madre y padre y mi madre está con una enfermedad de los huesos, que es artrosis reumatoidea.

Las imágenes deja ver cómo la estructura quedó parcialmente destruida, sin protección adecuada frente al clima, lo que obliga a los adultos mayores a permanecer en condiciones de alta vulnerabilidad.

José David también hizo un llamado urgente a las autoridades, insistiendo en la necesidad de apoyo:

Así es mi hermano, que no hemos recibido ninguna ayuda de parte de la familia de nadie.

Vecinos del sector aseguran que la situación es preocupante y piden una intervención urgente, ya que consideran que el abandono prolongado está empeorando la condición de salud y vida de los afectados, quienes continúan sobreviviendo en medio de las ruinas de lo que antes fue su hogar.