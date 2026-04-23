Mhoni Vidente volvió a romper el silencio y reveló inquietante predicción: esto dijo
La vidente indicó que podría pasar algo muy grave a nivel político. ¿Qué sería?
Noticias RCN
10:07 a. m.
En sus últimas predicciones, Mhoni Vidente se ha concentrado en los temas políticos.
De acuerdo con sus análisis, en Latinoamérica no ganarían las elecciones los candidatos de izquierda, mientras que Estados Unidos seguiría incrementando su tensión con Irán.
En medio de ese panorama, según la astróloga, Donald Trump podría terminar tomando una decisión inquietante y alarmante. ¿Cuál sería? Descubra aquí en Noticias RCN lo que dijo Mhoni Vidente.
Esta fue la más reciente predicción con la que sorprendió Mhoni Vidente
Mhoni Vidente manifestó que Donald Trump podría estar tomando la decisión de atacar a Irán, en caso de que los desacuerdos sigan siendo latentes.
"Yo veo que Donald Trump va a tomar la decisión más fuerte de su vida o de su existencia, en cuestiones de mandar un misil atómico, un misil nuclear, una bomba atómica o algo por el estilo contra Irán. No sería directamente a la capital de Teherán, pero sí le podría afectar en cuestiones de refinerías o luz", detalló.
Mhoni Vidente también realizó una predicción sobre el futuro de Cuba
En su análisis, Mhoni Vidente indicó que Estados Unidos no solo se concentraría en su disputa con Irán, sino que también en conseguir que los actuales mandatarios no continúen en el poder en Cuba.
"Después de Irán, sigue Cuba. Por más que Díaz-Canel, el presidente de ese país, diga que no piensa renunciar, lo veremos igual que a Nicolás Maduro", puntualizó la astróloga radicada en México.
"¿Sí se han fijado que Rusia y China no se meten? Ellos saben de la soberbia, la vanidad de Donald Trump y el punto crítico de hacer una tercera guerra mundial. Así que se lavan las manos y dejarán completamente solos a Cuba e Irán", añadió.
Asimismo, Mhoni Vidente también ha expresado que Estados Unidos lograría realizar una importante negociación con Pakistán en cuanto al petróleo, el litio y el uranio.