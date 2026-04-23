¡Volvió a tocar su nivel más bajo en cinco años! Así abrió el dólar en Colombia hoy 23 de abril de 2026

En la mañana de este 23 de abril de 2026, el dólar abrió exactamente en 3.560,00 pesos, de acuerdo con el Banco de la República.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.568,88 pesos, alcanzando nuevamente su nivel más bajo en cinco años.

La última TRM similar se había reportado el martes 23 de marzo de 2021, cuando se ubicó en 3.553,34 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de abril de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del día anterior, tuvo una disminución de 7.17 pesos.

Por otra parte, si el análisis se realiza según la TRM del jueves de la semana pasada (16 de abril de 2026), hubo un decrecimiento de 34.31 pesos, que equivalen al 0.95 %.

Además, partiendo de la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (23 de marzo de 2026), el decrecimiento fue de 135.99 pesos, que significan el 3.67 %.

Y, por último, recordando TRM de hace un año (23 de abril de 2025), la disminución exacta fue de 714.34 pesos.

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En las primeras horas de este 23 de abril, se han reportado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: