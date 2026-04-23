CANAL RCN
Economía

¡Volvió a tocar su nivel más bajo en cinco años! Así abrió el dólar en Colombia hoy 23 de abril de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 23 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
08:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este 23 de abril de 2026, el dólar abrió exactamente en 3.560,00 pesos, de acuerdo con el Banco de la República.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.568,88 pesos, alcanzando nuevamente su nivel más bajo en cinco años.

Dólar hoy en Colombia: sorpresiva caída en el cierre de este 22 de abril
RELACIONADO

Dólar hoy en Colombia: sorpresiva caída en el cierre de este 22 de abril

La última TRM similar se había reportado el martes 23 de marzo de 2021, cuando se ubicó en 3.553,34 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de abril de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del día anterior, tuvo una disminución de 7.17 pesos.

Por otra parte, si el análisis se realiza según la TRM del jueves de la semana pasada (16 de abril de 2026), hubo un decrecimiento de 34.31 pesos, que equivalen al 0.95 %.

Además, partiendo de la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (23 de marzo de 2026), el decrecimiento fue de 135.99 pesos, que significan el 3.67 %.

Y, por último, recordando TRM de hace un año (23 de abril de 2025), la disminución exacta fue de 714.34 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se sigue moviendo la compra y venta

En las primeras horas de este 23 de abril, se han reportado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

¡El precio del dólar en Colombia volvió a tener inesperado cambio hoy 22 de abril de 2026! ¿Cuál fue?
RELACIONADO

¡El precio del dólar en Colombia volvió a tener inesperado cambio hoy 22 de abril de 2026! ¿Cuál fue?

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.570 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 22 de abril de 2026

Turismo

Día del Trabajo 2026: el detalle clave que marcará este festivo en Colombia

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 22 de abril de 2026

Otras Noticias

Artistas

Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos

La exreina de belleza fue encontrada sin signos vitales al interior de una vivienda localizada en Polanco, en Ciudad de México.

Lamine Yamal

Lamine Yamal se pierde el cierre de temporada y genera incertidumbre para el Mundial

Barcelona confirmó que Lamine Yamal se pierde lo que resta de la temporada y es duda para el Mundial.

Inseguridad en Bogotá

Cayó delincuente que tenía brazalete del Inpec, escopeta escondida y chaleco antibalas en Bogotá

La casa de los famosos

"Cambiarán las reglas": hubo ADVERTENCIA de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Enfermedades

Candidiasis y protectores íntimos: ginecólogo explica los posibles riesgos detrás de su uso constante