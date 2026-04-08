¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 4 de agosto de 2026!

Este 4 de agosto de 2026, con corte hasta las 8:30 de la noche, se han reportado al menos 13 temblores en el país, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 4 de agosto de 2026

1:04 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 4 de agosto de 2026

1:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

4:06 a.m.

Epicentro: Barrancas, La Guajira.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Barrancas (La Guajira), a 22 de Hatonuevo (La Guajira) y a 24 de Fonseca (La Guajira).

5:28 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 18 de Bojayá (Chocó) y a 30 de Murindó (Antioquia).

7:52 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 9 de Uramita (Antioquia) y a 20 de Cañasgordas (Antioquia).

7:52 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 18 de Mutatá (Antioquia) y a 31 de Uramita (Antioquia).

7:52 a.m.

Epicentro: Magüí, Nariño.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 76 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Magüí (Nariño), a 29 de Roberto Payán (Nariño) y a 31 de Barbacoas (Nariño).

11:25 a.m.

Epicentro: Calima, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 93 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 21 de Restrepo (Valle del Cauca) y a 32 de Dagua (Valle del Cauca).

11:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

11:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

3:09 p.m.

Epicentro: Colombia, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Colombia (Huila), a 25 de Dolores (Tolima) y a 28 de Alpujarra (Tolima).

5:11 p.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 11 de Contratación (Santander) y a 12 de El Guacamayo (Santander).

7:34 p.m.

Epicentro: Chimichagua, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 80 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Astrea (Cesar), a 21 de Chimichagua (Cesar) y a 26 de El Paso (Cesar).