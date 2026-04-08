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¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 4 de agosto de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano detalló los municipios más próximos a los epicentros. Descubra aquí la información completa.

Nicolás Forero

agosto 04 de 2026
08:14 p. m.
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Este 4 de agosto de 2026, con corte hasta las 8:30 de la noche, se han reportado al menos 13 temblores en el país, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

¿Dónde fue el primer temblor? ¿A qué hora se sintió el más reciente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 4 de agosto de 2026

  • 1:04 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

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  • 1:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 4:06 a.m.

Epicentro: Barrancas, La Guajira.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Barrancas (La Guajira), a 22 de Hatonuevo (La Guajira) y a 24 de Fonseca (La Guajira).

  • 5:28 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 18 de Bojayá (Chocó) y a 30 de Murindó (Antioquia).

  • 7:52 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 9 de Uramita (Antioquia) y a 20 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 7:52 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 18 de Mutatá (Antioquia) y a 31 de Uramita (Antioquia).

  • 7:52 a.m.

Epicentro: Magüí, Nariño.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 76 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Magüí (Nariño), a 29 de Roberto Payán (Nariño) y a 31 de Barbacoas (Nariño).

  • 11:25 a.m.

Epicentro: Calima, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 93 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 21 de Restrepo (Valle del Cauca) y a 32 de Dagua (Valle del Cauca).

  • 11:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 11:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 3:09 p.m.

Epicentro: Colombia, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Colombia (Huila), a 25 de Dolores (Tolima) y a 28 de Alpujarra (Tolima).

  • 5:11 p.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 11 de Contratación (Santander) y a 12 de El Guacamayo (Santander).

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  • 7:34 p.m.

Epicentro: Chimichagua, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 80 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Astrea (Cesar), a 21 de Chimichagua (Cesar) y a 26 de El Paso (Cesar).

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