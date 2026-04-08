Fiscalía hace impactante revelación en el caso de Camila Potosí sobre la bebé

El país sigue consternado por el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años con ocho meses de embarazo que fue asesinada en Cali.

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La joven asistía a un programa para mujeres gestantes, en el cual conoció a Yulieth Angulo, quien habría simulado un embarazo para ganarse su confianza. Fue el 16 de julio de 2026 cuando comenzó la cronología del aberrante crimen.

El crimen contra Potosí: así ocurrió

Aquel día, Potosí necesitaba ir a una cita médica y fue Angulo quien se ofreció a llevarla. La última imagen de la joven con vida fue obtenida a través de las cámaras de seguridad de los alrededores, en las que apareció en la motocicleta con la principal sospechosa.

La mujer fue reportada como desaparecida y el lunes 20 de julio encontraron su cuerpo en el corregimiento La Buitrera. 10 días después, el jueves 30 de julio, las autoridades capturaron en Cali y Tuluá a los cinco presuntos sospechosos.

Angulo habría estado articulada con Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Al parecer, guiaron a Potosí a un engaño que terminó en el desenlace trágico. Tras los arrestos, horas después fue ubicada la bebé.

Fiscalía revela que la bebé alcanzó a estar viva

La FM conoció detalles acerca de la audiencia de imputación contra estas personas. Sin duda, la revelación más importante tuvo que ver con la cesárea rudimentaria o artesanal que le practicaron a la joven.

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De acuerdo con lo mencionado por la Fiscalía, a Potosí la engañaron para llevarla a una vivienda en Polvorines. Estuvo secuestrada y luego la atacaron para sacarle a la bebé.

Fue en este punto cuando se reveló en qué estado estaba Alahia: “Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida vida y de manera concomitante causarle la muerte”. Uno de los implicados presuntamente es paramédico.