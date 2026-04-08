Fiscalía hace impactante revelación en el caso de Camila Potosí sobre la bebé
La FM entregó detalles con respecto a la audiencia de imputación contra los cinco sospechosos.
Noticias RCN
08:01 p. m.
El país sigue consternado por el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años con ocho meses de embarazo que fue asesinada en Cali.
La joven asistía a un programa para mujeres gestantes, en el cual conoció a Yulieth Angulo, quien habría simulado un embarazo para ganarse su confianza. Fue el 16 de julio de 2026 cuando comenzó la cronología del aberrante crimen.
El crimen contra Potosí: así ocurrió
Aquel día, Potosí necesitaba ir a una cita médica y fue Angulo quien se ofreció a llevarla. La última imagen de la joven con vida fue obtenida a través de las cámaras de seguridad de los alrededores, en las que apareció en la motocicleta con la principal sospechosa.
La mujer fue reportada como desaparecida y el lunes 20 de julio encontraron su cuerpo en el corregimiento La Buitrera. 10 días después, el jueves 30 de julio, las autoridades capturaron en Cali y Tuluá a los cinco presuntos sospechosos.
Angulo habría estado articulada con Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Al parecer, guiaron a Potosí a un engaño que terminó en el desenlace trágico. Tras los arrestos, horas después fue ubicada la bebé.
Fiscalía revela que la bebé alcanzó a estar viva
La FM conoció detalles acerca de la audiencia de imputación contra estas personas. Sin duda, la revelación más importante tuvo que ver con la cesárea rudimentaria o artesanal que le practicaron a la joven.
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De acuerdo con lo mencionado por la Fiscalía, a Potosí la engañaron para llevarla a una vivienda en Polvorines. Estuvo secuestrada y luego la atacaron para sacarle a la bebé.
Fue en este punto cuando se reveló en qué estado estaba Alahia: “Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida vida y de manera concomitante causarle la muerte”. Uno de los implicados presuntamente es paramédico.