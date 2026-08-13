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Se reportó nuevo temblor de 4.2 en Colombia: estas han sido las réplicas de hoy 13 de agosto de 2026

El temblor volvió a ser en San José del Palmar, Chocó.

Nicolás Forero

agosto 13 de 2026
10:17 a. m.
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El Servicio Geológico Colombiano confirmó que este jueves 13 de agosto de 2026, a las 9:42 de la mañana, se presentó un nuevo movimiento telúrico que sobrepasó la magnitud de 4.0.

El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, misma zona en la que se originó el terremoto de 7.4 del 10 de agosto.

Además, los expertos han detectado al menos seis temblores más desde las horas de la madrugada.

Así fue el temblor de 4.2 que se sintió en Colombia hoy 13 de agosto de 2026

  • 9:42 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: 95 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 23 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 25 de Nóvita (Chocó).

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  • 12:10 a.m.

Epicentro: Roncesvalles, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 31 de Génova (Quindío).

  • 12:43 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 42 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 48 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 1:03 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Nóvita (Chocó), a 23 de San José del Palmar (Chocó) y a 26 de El Cairo (Valle del Cauca).

  • 2:57 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Sipí (Chocó), a 36 de Nóvita (Chocó) y a 41 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 6:22 a.m.

Epicentro: Nóvita, Chocó.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Nóvita (Chocó), a 25 de Sipí (Chocó) y a 29 de Condoto (Chocó).

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  • 9:08 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 16 de Frontino (Antioquia) y a 21 de Dabeiba (Antioquia).

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