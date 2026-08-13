Más de 20 adultos mayores quedaron sin hogar tras el terremoto y ahora necesitan ayuda en Dosquebradas

En Dosquebradas, Risaralda, uno de los casos que ahora pide solidaridad es el de la Fundación Hogar Santa Marta, un hogar de paso para adultos mayores ubicado en el barrio Olaya Herrera.

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Cerca de 23 personas mayores que permanecían allí tuvieron que abandonar prácticamente todos los espacios que utilizaban para vivir. Habitaciones, cocina, el segundo piso y parte del acceso quedaron en condiciones que impiden su uso con normalidad.

Ante el riesgo, los adultos mayores fueron ubicados temporalmente en un salón comunal, donde permanecen mientras se busca una alternativa que les permita contar nuevamente con un espacio digno y seguro.

¿Qué necesitan los abuelos en este momento?

Además de encontrar un lugar adecuado para trasladarlos, las personas que acompañan a la fundación están solicitando alimentos no perecederos y ayudas económicas que permitan atender las necesidades más urgentes.

Nicolás Ramírez, familiar de uno de los adultos mayores, explicó que la intención es reunir recursos para reparar la infraestructura o, si esto no es posible de manera inmediata, conseguir un espacio alternativo donde puedan permanecer los abuelos.

Necesitan hacer una recolecta o recoger algo de dinero para poder hacer el arreglo más oportuno o para poder trasladarlos a un mejor lugar.

La emergencia dejó a la fundación sin las condiciones habituales para prestar sus servicios y ahora la prioridad es garantizar que ninguno de los adultos mayores quede desprotegido.

¿Cómo se puede ayudar?

Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa pueden llevar alimentos no perecederos y otras ayudas a la zona de la Comuna Fraile, sector La Guerrera, en inmediaciones del hogar de paso.

La comunidad también busca reunir recursos económicos que permitan avanzar en la recuperación de las instalaciones o encontrar un sitio provisional que reúna las condiciones necesarias para recibir nuevamente a los adultos mayores.