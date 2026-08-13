Reconocida actriz de Colombia está de luto: murió su papá

Una importante actriz de Colombia está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida debido a que falleció su papá.

Danna García, que también se ha destacado como cantante, es oriunda de Medellín y tiene 48 años, confirmó lo sucedido mediante un conmovedor mensaje que publicó en sus redes sociales.

La actriz describió a su papá como el héroe de su vida y manifestó que partió en paz de este plano terrenal.

Así fue como Danna García, la importante actriz de Colombia, confirmó la muerte de su papá

En un post de Instagram, la actriz Danna García compartió cuatro fotos de su papá y aseguró que lo seguirá teniendo presente día a día.

"Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor", inició escribiendo la actriz de cine y televisión.

"Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana, hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje, papi. Sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo", agregó.

Estas han sido las reacciones de los colegas y seguidores de Danna García, la actriz colombiana, tras la muerte de su papá

Después de que Danna García abrió su corazón en su cuenta de Instagram, sus internautas expresaron múltiples mensajes de condolencias y fortaleza.

"Te acompaño en tus sentimientos, ahora está descansando al lado de Dios", "te abrazo con el corazón", "te adoro", "estamos contigo", "lo siento mucho", "mucha solidaridad y fortaleza, querida Danna", "la muerte deja un dolor que es difícil de sanar, pero el recuerdo nadie lo puede quitar", "él seguirá cuidando de ti", "mis oraciones están contigo y tu familia", "ahora él es infinito y te abrazará cada noche de estrellas", "que en paz descanse" y "un ángel ha llegado al cielo", han sido algunas de las reacciones.