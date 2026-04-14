CANAL RCN
Colombia Video

Panfletos de bandas estarían amenazando a estudiantes en Barranquilla: ya suspendieron clases

Las intimidaciones circularon por redes sociales y ahora son investigadas por las autoridades, mientras los alumnos continúan en modalidad virtual.

Valentina Bernal

abril 14 de 2026
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el suroccidente de Barranquilla se registró la difusión de panfletos amenazantes contra estudiantes de tres instituciones educativas, luego de que en la zona se presentaran extorsiones contra comerciantes y presiones a docentes.

Extranjero desató fiestas con excesos en El Poblado, ignoró a las autoridades y terminó expulsado: revelan videos
RELACIONADO

Extranjero desató fiestas con excesos en El Poblado, ignoró a las autoridades y terminó expulsado: revelan videos

Panfletos de bandas estarían amenazando a estudiantes en Barranquilla

Todo comenzó con la circulación de un panfleto en redes sociales; en el documento, presuntas bandas delincuenciales lanzan amenazas directas contra estudiantes de tres instituciones educativas, incluso haciendo referencia a su edad y a una supuesta vinculación con actividades criminales.

Ante esto, las directivas de los colegios optaron por suspender las clases presenciales y trasladar la jornada académica a la virtualidad mientras se aclara la situación y se garantiza la seguridad de los menores.

Docentes y comerciantes ya habían sido víctimas de presiones y extorsiones

Padres de familia aseguraron que la violencia en la zona ha venido escalando de manera progresiva: primero golpeó al comercio con extorsiones, luego a los docentes y ahora a los estudiantes.

“Tenemos miedo”, fue la frase que más se repitió durante los encuentros con las autoridades.

Consulta médica dejó en evidencia los constantes abusos a los que era sometida un menor de 2 años en Montería
RELACIONADO

Consulta médica dejó en evidencia los constantes abusos a los que era sometida un menor de 2 años en Montería

Desde el sector educativo, también se encendieron las alarmas. José Jiménez, presidente de Adeba, advirtió sobre el deterioro de la seguridad:

Comenzaron después con las escuelas, ahora vienen por las escuelas. Comenzaron con nosotros los maestros. Nos han amenazado. Han herido a dos maestros, uno dentro de una misma escuela el año pasado en el municipio de Soledad, otro en el barrio Los Olivos.

Ante la gravedad del caso, unidades del GAULA Militar Caribe, el Ejército y la Policía Nacional de Colombia llegaron hasta las instituciones educativas para reforzar la seguridad y sostener reuniones con los padres de familia.

El comandante de la Policía en Barranquilla, Edgar Narváez, explicó:

Venimos adelantando intervenciones integrales en las zonas escolares del suroccidente de la ciudad con el fin de prevenir el delito y fortalecer estos entornos escolares.

¿Qué hipótesis hay detrás de los panfletos amenazantes contra estudiantes en Barranquilla?

Dos hipótesis están sobre la mesa: la primera apunta a bandas criminales que estarían instrumentalizando a menores de edad; la segunda sugiere que podría tratarse de una “broma pesada” realizada por un estudiante de último grado.

Video: niña fue brutalmente embestida por un motociclista que circulaba en una vía peatonal de Santa Marta
RELACIONADO

Video: niña fue brutalmente embestida por un motociclista que circulaba en una vía peatonal de Santa Marta

Por ahora, las clases continúan de manera virtual y será el jueves cuando se evalúe si existen las condiciones necesarias para retomar la presencialidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Les niegan la libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle, salpicados en el caso UNGRD

UNGRD

Olmedo López sin preacuerdo: Tribunal negó nuevamente el recurso al exdirector de la UNGRD

Epa Colombia

¿'Epa Colombia' tendrá prisión domiciliaria? Su pareja se pronunció

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Chile, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

La selección Colombia Femenina enfrenta este martes a Chile por la Liga de Naciones. Vea el partido aquí EN VIVO.

Salario mínimo

Consejo de Estado dejó en firme suspensión del decreto con aumento del salario mínimo

Se mantiene la suspensión provisional para el decreto inicial, pero no hay efectos en el decreto transitorio.

La casa de los famosos

¡Se tomó una determinación IMPENSADA que revolucionó La Casa de los Famosos Colombia! Esta fue

Enfermedades

Calambres estomacales: uno de los síntomas detrás de la gastroenteritis vírica

Medio oriente

Más de 10 000 militares estadounidenses participan en bloqueo naval contra Irán