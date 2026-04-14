Panfletos de bandas estarían amenazando a estudiantes en Barranquilla: ya suspendieron clases

En el suroccidente de Barranquilla se registró la difusión de panfletos amenazantes contra estudiantes de tres instituciones educativas, luego de que en la zona se presentaran extorsiones contra comerciantes y presiones a docentes.

Panfletos de bandas estarían amenazando a estudiantes en Barranquilla

Todo comenzó con la circulación de un panfleto en redes sociales; en el documento, presuntas bandas delincuenciales lanzan amenazas directas contra estudiantes de tres instituciones educativas, incluso haciendo referencia a su edad y a una supuesta vinculación con actividades criminales.

Ante esto, las directivas de los colegios optaron por suspender las clases presenciales y trasladar la jornada académica a la virtualidad mientras se aclara la situación y se garantiza la seguridad de los menores.

Docentes y comerciantes ya habían sido víctimas de presiones y extorsiones

Padres de familia aseguraron que la violencia en la zona ha venido escalando de manera progresiva: primero golpeó al comercio con extorsiones, luego a los docentes y ahora a los estudiantes.

“Tenemos miedo”, fue la frase que más se repitió durante los encuentros con las autoridades.

RELACIONADO Consulta médica dejó en evidencia los constantes abusos a los que era sometida un menor de 2 años en Montería

Desde el sector educativo, también se encendieron las alarmas. José Jiménez, presidente de Adeba, advirtió sobre el deterioro de la seguridad:

Comenzaron después con las escuelas, ahora vienen por las escuelas. Comenzaron con nosotros los maestros. Nos han amenazado. Han herido a dos maestros, uno dentro de una misma escuela el año pasado en el municipio de Soledad, otro en el barrio Los Olivos.

Ante la gravedad del caso, unidades del GAULA Militar Caribe, el Ejército y la Policía Nacional de Colombia llegaron hasta las instituciones educativas para reforzar la seguridad y sostener reuniones con los padres de familia.

El comandante de la Policía en Barranquilla, Edgar Narváez, explicó:

Venimos adelantando intervenciones integrales en las zonas escolares del suroccidente de la ciudad con el fin de prevenir el delito y fortalecer estos entornos escolares.

¿Qué hipótesis hay detrás de los panfletos amenazantes contra estudiantes en Barranquilla?

Dos hipótesis están sobre la mesa: la primera apunta a bandas criminales que estarían instrumentalizando a menores de edad; la segunda sugiere que podría tratarse de una “broma pesada” realizada por un estudiante de último grado.

Por ahora, las clases continúan de manera virtual y será el jueves cuando se evalúe si existen las condiciones necesarias para retomar la presencialidad.