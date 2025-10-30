Aerocivil reporta fallas en sus servicios tecnológicos

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó, a través de su cuenta oficial en X, que varios de sus servicios tecnológicos institucionales presentan fallas temporales.

Esto, tras una incidencia registrada en su infraestructura este 29 de octubre a las 4:00 p.m.

De acuerdo con el comunicado oficial, algunos sistemas de información se encuentran fuera de servicio, lo que podría afectar la disponibilidad de ciertos trámites y consultas en línea.

“Entendemos la importancia que estos servicios tienen para nuestros usuarios y estamos trabajando con resolución para restablecer su plena funcionalidad”, señaló la Aerocivil.

La autoridad aeronáutica indicó que su equipo de ingeniería y expertos técnicos ya se encuentra atendiendo la situación, con el objetivo de restaurar el funcionamiento completo de los sistemas lo antes posible y garantizar la seguridad e integridad de la información.

Mientras avanzan las labores de recuperación, la entidad pidió comprensión y paciencia a los usuarios, reiterando que está actuando con diligencia y compromiso para resolver el inconveniente.

“Nuestro objetivo inmediato es restablecer los servicios cuanto antes y con total garantía”, añadió la entidad.

Finalmente, Aerocivil invitó a la ciudadanía a consultar los canales oficiales institucionales para mantenerse informada sobre los avances y el momento en que los servicios sean completamente restablecidos.

El organismo no detalló cuáles plataformas específicas resultaron afectadas, pero enfatizó que la prioridad es la recuperación total del sistema tecnológico, clave para el funcionamiento y gestión del sector aeronáutico en el país.

“Agradecemos la comprensión y confianza de nuestros usuarios mientras actuamos con diligencia. Les invitamos a mantenerse informados por los canales institucionales oficiales para conocer el momento en que los servicios sean completamente restablecidos”, finalizó la Aerocivil.