CANAL RCN
Colombia

Aerocivil reporta fallas en sus servicios tecnológicos

La autoridad aeronáutica indicó que su equipo de ingeniería y expertos técnicos ya se encuentra atendiendo la situación.

Ministerio de Transporte toma medidas por supuesta corrupción en la Aerocivil
Foto: Aerocivil

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
10:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó, a través de su cuenta oficial en X, que varios de sus servicios tecnológicos institucionales presentan fallas temporales.

Aerocivil confirma normalización de vuelos en El Dorado y recomienda revisar cambios con aerolíneas
RELACIONADO

Aerocivil confirma normalización de vuelos en El Dorado y recomienda revisar cambios con aerolíneas

Aerocivil reporta fallas en sus servicios tecnológicos

Esto, tras una incidencia registrada en su infraestructura este 29 de octubre a las 4:00 p.m.
De acuerdo con el comunicado oficial, algunos sistemas de información se encuentran fuera de servicio, lo que podría afectar la disponibilidad de ciertos trámites y consultas en línea.

“Entendemos la importancia que estos servicios tienen para nuestros usuarios y estamos trabajando con resolución para restablecer su plena funcionalidad”, señaló la Aerocivil.

La autoridad aeronáutica indicó que su equipo de ingeniería y expertos técnicos ya se encuentra atendiendo la situación, con el objetivo de restaurar el funcionamiento completo de los sistemas lo antes posible y garantizar la seguridad e integridad de la información.

Mientras avanzan las labores de recuperación, la entidad pidió comprensión y paciencia a los usuarios, reiterando que está actuando con diligencia y compromiso para resolver el inconveniente.

“Nuestro objetivo inmediato es restablecer los servicios cuanto antes y con total garantía”, añadió la entidad.

Finalmente, Aerocivil invitó a la ciudadanía a consultar los canales oficiales institucionales para mantenerse informada sobre los avances y el momento en que los servicios sean completamente restablecidos.

Funcionarios del Ideam preocupados por presuntas deficiencias de la Aerocivil en servicio meteorológico de aeropuertos
RELACIONADO

Funcionarios del Ideam preocupados por presuntas deficiencias de la Aerocivil en servicio meteorológico de aeropuertos

Servicios tecnológicos de la Aeronáutica Civil están fuera de servicio

El organismo no detalló cuáles plataformas específicas resultaron afectadas, pero enfatizó que la prioridad es la recuperación total del sistema tecnológico, clave para el funcionamiento y gestión del sector aeronáutico en el país.

“Agradecemos la comprensión y confianza de nuestros usuarios mientras actuamos con diligencia. Les invitamos a mantenerse informados por los canales institucionales oficiales para conocer el momento en que los servicios sean completamente restablecidos”, finalizó la Aerocivil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Protestas en Colombia

EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas por las manifestaciones

Abuso sexual

Sorprenden a padrastro abusando de una bebé de tan solo un año en Barranquilla: esto se sabe

Álvaro Uribe

Asignan magistrada ponente en la denuncia contra la jueza del caso Uribe, Sandra Heredia

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Hincha de Junior les pidió matrimonio a sus dos novias en plena transmisión

El hincha de Junior volvió a hacerse viral luego de que se animara a pedirles matrimonio a sus dos parejas.

Ahorro

¿Tiene o tuvo un CDT? Así puede participar en el concurso para ganarse un millón de pesos

Lanzaron una campaña para celebrar el Mes del Ahorro: dos dinámicas que premian tanto a nuevos inversionistas como a quienes ya confían en los CDT.

Yina Calderón

Yina Calderón tuvo intensa pelea en el reality internacional en el que está y la producción tuvo que pronunciarse

Estados Unidos

EE.UU. fortalece las reglas migratorias: así funcionarán las leyes de deportación

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos