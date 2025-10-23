Aerocivil confirma normalización de vuelos en El Dorado y recomienda revisar cambios con aerolíneas

En la mañana de este jueves, el Aeropuerto Internacional El Dorado amaneció cubierto por una densa neblina que ha reducido significativamente la visibilidad en la terminal aérea, generando demoras en aterrizajes y despegues, así como desvíos hacia aeropuertos alternos.

¿Por qué hay retrasos en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá?

La Aeronáutica Civil informó que las condiciones meteorológicas afectaron las operaciones desde las primeras horas del día, especialmente por la niebla que cubre la Sabana de Bogotá.

La entidad aseguró que trabaja de manera permanente con sus equipos técnicos y sistemas tecnológicos para garantizar una operación segura y ordenada, reiterando que la seguridad aérea es una prioridad no negociable.

Recomendaciones de la Aerocivil por neblina en El Dorado

“La Aeronáutica Civil recomienda a todos los usuarios del transporte aéreo mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de sus aerolíneas ante las posibles afectaciones operacionales”, indicó la entidad.

Pasajeros en El Dorado confirman con preocupación que sus vuelos aparecen sin salas asignadas y continúan a la espera de cómo transcurre la jornada en el aeropuerto tras la densa neblina.

¿A qué hora se retomarían operaciones en El Dorado?

La Aerocivil informó a las 8:19 de la mañana que el Aeropuerto El Dorado normalizó sus operaciones.

"Recomendamos a los viajeros mantener contacto con sus aerolíneas para conocer posibles ajustes en los itinerarios", agregó la entidad.