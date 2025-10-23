CANAL RCN
Colombia Video

Aerocivil confirma normalización de vuelos en El Dorado y recomienda revisar cambios con aerolíneas

La Aerocivil recomendó a los pasajeros mantener contacto con las aerolíneas por posibles ajustes en los itinerarios.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
06:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este jueves, el Aeropuerto Internacional El Dorado amaneció cubierto por una densa neblina que ha reducido significativamente la visibilidad en la terminal aérea, generando demoras en aterrizajes y despegues, así como desvíos hacia aeropuertos alternos.

¿Por qué hay retrasos en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá?

La Aeronáutica Civil informó que las condiciones meteorológicas afectaron las operaciones desde las primeras horas del día, especialmente por la niebla que cubre la Sabana de Bogotá.

Santa Marta entra en alerta naranja por fuertes lluvias: autoridades hicieron recomendaciones
RELACIONADO

Santa Marta entra en alerta naranja por fuertes lluvias: autoridades hicieron recomendaciones

La entidad aseguró que trabaja de manera permanente con sus equipos técnicos y sistemas tecnológicos para garantizar una operación segura y ordenada, reiterando que la seguridad aérea es una prioridad no negociable.

Recomendaciones de la Aerocivil por neblina en El Dorado

“La Aeronáutica Civil recomienda a todos los usuarios del transporte aéreo mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de sus aerolíneas ante las posibles afectaciones operacionales”, indicó la entidad.

Pasajeros en El Dorado confirman con preocupación que sus vuelos aparecen sin salas asignadas y continúan a la espera de cómo transcurre la jornada en el aeropuerto tras la densa neblina.

¿A qué hora se retomarían operaciones en El Dorado?

La Aerocivil informó a las 8:19 de la mañana que el Aeropuerto El Dorado normalizó sus operaciones.

"Recomendamos a los viajeros mantener contacto con sus aerolíneas para conocer posibles ajustes en los itinerarios", agregó la entidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

“Colombia ha perdido la confianza de su principal aliado”: Diego Molano sobre las relaciones con Estados Unidos

Redes sociales

Mejor amigo de Baby Demoni reveló las fuertes amenazas que ha recibido

Presupuesto General de la Nación

Alerta en la Rama Judicial: funcionamiento de la justicia en peligro por recorte presupuestal

Otras Noticias

Lionel Messi

¿Messi vuelve al fútbol argentino? Este será su nuevo club a partir de 2026

Lionel Messi sorprende con su nuevo equipo en Argentina: Leones de Rosario F.C., fundado por su familia, debutará en la Primera C en 2026.

Conciertos

Silvestre Dangond dará concierto gratis: fecha, lugar y más detalles del show

El cantante no será el único artista que se presentará de manera gratuita en el país.

Francia

¿Tiempo de sobra? Video de cómo se fugaron ladrones que robaron el museo de Louvre

Finanzas personales

Bre-B no se salva: MinHacienda busca aplicar retención del 1,5 % a las transferencias electrónicas

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud