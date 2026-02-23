Dejaron libre a ‘Leopoldo Durán’ luego de ser capturado: esta fue la particular razón

Dejaron libre a Óscar Ojeda Durán, más conocido como ‘Leopoldo Durán’. Lo habían capturado dándole cumplimiento a una circular azul de Interpol relacionada al delito de lavado de activos.

La Fiscalía autorizó la movilización, puesto que tiene órdenes de captura suspendidas por ser representante en las mesas de diálogo con las disidencias de alias Calarcá Córdoba.

¿Por qué lo dejaron libre?

‘Durán’ fue detenido por la Policía durante un recurrido por San José del Guaviare el domingo 22 de febrero, cuando pasó por un retén. Es importante recordar que reemplazó a Andrey Avendaño como vocero de las disidencias y había sido cabecilla del Frente 7 en el Meta.

El 16 de octubre de 2023, el Gobierno Petro y el autodenominado Estado Mayor Centra (EMC) instalaron la mesa de diálogo en Tibú, Norte de Santander. Sumado a ello, mediante un decreto se autorizó el cese al fuego hasta el 15 de enero de 2024.

¿En qué van los diálogos con las disidencias?

El primer ciclo fue del 25 al 28 de octubre de 2023 y se aprobaron las reglas de la mesa. La siguiente parte llegó entre el 2 y 11 de diciembre, contando con la instalación de la veeduría.

Para el 13 de diciembre de 2023, se verificó el cese al fuego y fue incluida la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU). Con el inicio de 2024, se extendió la mesa en Meta, Guaviare, Tolima, Huila y Caquetá.

Aunque, es importante mencionar que en la mesa no han participado las disidencias que son comandadas por ‘Iván Mordisco’, las cuales están en enfrentamientos constantes con los frentes de ‘Calarcá’.

En ese orden de ideas, no están incluidos el Comando Conjunto de Oriente, Bloque Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y el Bloque Amazonas – Manuel Marulanda Vélez.