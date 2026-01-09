Aerolínea low cost anuncia que reanudará sus vuelos entre Bogotá y Caracas
La compañía aérea con operación en Colombia informó que en los próximos días retomará sus vuelos desde y hacia Venezuela.
Noticias RCN
07:11 p. m.
Venezuela empieza a reabrirse al mundo, tras la operación ‘Resolución Absoluta’ con la que fuerzas especiales de los Estados Unidos realizaron la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del sábado 3 de enero, en Caracas.
Cuenta de ello: la decisión de aerolíneas que operan en la región de reanudar sus vuelos desde y hacia Venezuela, en los próximos días.
El último anuncio fue realizado por la compañía aérea de bajo costo (low cost) Wingo, a través de un comunicado en el que indica que retomará sus vuelos en la ruta Bogotá - Caracas a partir del viernes 16 de enero.
La decisión, según explicaron, fue “adopta como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes, manteniendo como prioridad los más altos estándares de seguridad, con el fin de garantizar la tranquilidad de sus viajeros y tripulaciones”.
Entorno operacional seguirá monitoreándose una vez se reanuden los vuelos:
De acuerdo con Wingo, “los pasajeros con tiquetes programados en las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en su reserva y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles”.
La compañía suspendió sus vuelos desde y hacia Caracas el 4 de diciembre del 2025, ante un aumento en las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y las constantes advertencias de Washington para evitar el espacio aéreo venezolano.
Desde entonces, estuvieron evaluando las condiciones de seguridad operacional y se comprometieron a seguir haciéndolo, incluso, cuando reanuden los vuelos:
“Wingo continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo, de la mano de autoridades locales e internacionales, y comunicará oportunamente cualquier actualización a través de sus canales oficiales”.
Horas antes, la panameña Copa Airlines anunció que retomará sus vuelos desde y hacia Caracas a partir del 13 de enero y el viernes 16 sumará un segundo vuelo.