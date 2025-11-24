Aerolíneas dejarán de volar a Venezuela tras la designación del Cartel de los Soles de EE. UU.

La reciente decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que desde este 24 de noviembre reconoce formalmente al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, ha desencadenado repercusiones inmediatas.

La advertencia emitida por autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre el peligro de sobrevolar el espacio venezolano generó una reacción en cadena entre aerolíneas europea.

Aerolíneas dejarán de volar a Venezuela tras alerta militar de EE. UU.

Desde este lunes, y sin una fecha estipulada para su restablecimiento, las compañías aéreas que operan desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principal enlace entre España y Venezuela, suspendieron todos los vuelos con destino a ese territorio.

La restricción también fue acogida por aerolíneas que despegan desde otros puntos de España e incluso desde terminales aéreas en distintas ciudades europeas, dejando en pausa rutas que permanecían activas pese a las tensiones diplomáticas acumuladas en los últimos meses.

La medida responde de manera directa a la alerta difundida por la autoridad aeronáutica estadounidense, que advirtió un “riesgo operativo significativo” ante la posibilidad de movimientos militares en el área del Caribe, en zonas cercanas a Venezuela.

España aseguró no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo su primer pronunciamiento desde el inicio del despliegue militar estadounidense en los alrededores de Venezuela.

RELACIONADO Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar

En su declaración, reiteró la postura de su administración frente al proceso electoral reciente y la situación política interna del país sudamericano.

No hemos reconocido el resultado electoral, no reconocemos al presidente Maduro. En fin, como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones, eso no es para que efectivamente no se respeten los distintos nacionalistas y que entren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica.

¿Qué aerolíneas están viajando hacia Venezuela?

Según la aeronáutica civil de Colombia, tras la notificación emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones autónomas con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para

aproximadamente 1.500 viajeros.

Sin embargo, hay dos compañías que han mantenido su operación regular: Satena y Wingo.