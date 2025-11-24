CANAL RCN
Internacional Video

Aerolíneas dejarán de volar a Venezuela tras la designación del Cartel de los Soles de EE. UU.

La medida fue tomada por termino indefinido.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
10:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La reciente decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que desde este 24 de noviembre reconoce formalmente al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, ha desencadenado repercusiones inmediatas.

¿Qué poder tendría ahora EE. UU. tras designar al Cartel de los Soles como organización terrorista?
RELACIONADO

¿Qué poder tendría ahora EE. UU. tras designar al Cartel de los Soles como organización terrorista?

La advertencia emitida por autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre el peligro de sobrevolar el espacio venezolano generó una reacción en cadena entre aerolíneas europea.

Aerolíneas dejarán de volar a Venezuela tras alerta militar de EE. UU.

Desde este lunes, y sin una fecha estipulada para su restablecimiento, las compañías aéreas que operan desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principal enlace entre España y Venezuela, suspendieron todos los vuelos con destino a ese territorio.

La restricción también fue acogida por aerolíneas que despegan desde otros puntos de España e incluso desde terminales aéreas en distintas ciudades europeas, dejando en pausa rutas que permanecían activas pese a las tensiones diplomáticas acumuladas en los últimos meses.

La medida responde de manera directa a la alerta difundida por la autoridad aeronáutica estadounidense, que advirtió un “riesgo operativo significativo” ante la posibilidad de movimientos militares en el área del Caribe, en zonas cercanas a Venezuela.

España aseguró no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo su primer pronunciamiento desde el inicio del despliegue militar estadounidense en los alrededores de Venezuela.

Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar
RELACIONADO

Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar

En su declaración, reiteró la postura de su administración frente al proceso electoral reciente y la situación política interna del país sudamericano.

No hemos reconocido el resultado electoral, no reconocemos al presidente Maduro. En fin, como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones, eso no es para que efectivamente no se respeten los distintos nacionalistas y que entren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica.

¿Qué aerolíneas están viajando hacia Venezuela?

Según la aeronáutica civil de Colombia, tras la notificación emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones autónomas con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para
aproximadamente 1.500 viajeros.

Sin embargo, hay dos compañías que han mantenido su operación regular: Satena y Wingo.

Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?
RELACIONADO

Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dolor: reconocido actor confirmó la muerte de su hermano

Venezuela

Qué implica la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de los EE. UU. ¿Se acerca el fin del régimen?

Estados Unidos

¿Qué poder tendría ahora EE. UU. tras designar al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Otras Noticias

América de Cali

Adrián Ramos y otros jugadores de América de Cali se quejaron del arbitraje vs. Junior

El capitán de América de Cali habló sobre el 'gol fantasma' que fue otorgado a Junior de Barranquilla en la segunda fecha de los cuadrangulares.

Policía Nacional

General (r) Rodolfo Palomino fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia

El exdirector de la Policía Nacional fue condenado a 7 años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias.

Artistas

Blessd regaló una casa en pleno concierto en Bogotá: así fue el emotivo momento

Dian

La DIAN aprieta el paso: 43.000 contribuyentes en mora son citados a una jornada clave

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?