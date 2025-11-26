Colombianos están varados en Madrid por cancelación de vuelos a Venezuela: tenían escala en Caracas

Un pasillo del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, se convirtió en la única alternativa de hospedaje para un grupo de baile, de 20 colombianos, desde hace más de 48 horas.

Quedaron varados en el regreso, tras ser contratados por una empresa turca para realizar una serie de presentaciones en Eurasia, tras la advertencia de los Estados Unidos a aerolíneas comerciales de no cruzar el espacio aéreo venezolano ante posibles ataques en cercanías al aeropuerto de Maiquetía y otras zonas del Caribe sur.

Se trata del grupo Pueblo Latino, fundado en Miranda, Cauca, que, a contados minutos del abordaje, recibió una notificación de la aerolínea Estelar, en la que informaban que su vuelo con conexión en Caracas había sido cancelado.

Sin ahorros ni una solución clara:

Otras aerolíneas como Air Europa, Plus Ultra e Iberia han cancelado sus vuelos a Venezuela durante el resto de la semana. La única solución, según los afectados, es un vuelo directo a Bogotá o con conexión a Panamá. Pero no han podido comunicarse con Estelar, debido a que no tienen una oficina en el aeropuerto Adolfo Suárez.

“Llegamos a Madrid y nos dijeron que la aerolínea Estelar había cancelado sus vuelos hacia Caracas, que es donde teníamos la escala, y desde entonces nos dicen que simplemente no hay vuelos. No hay vuelos y no hay vuelos”, lamentó el director de la escuela, Milton Altamirano, en declaraciones entregadas a Noticias RCN.

El bailarín Carlos Villa señala que la compañía con la que trabajaban “en Turquía se lavó las manos. Nos dijo que ya había comprado los tiquetes y no podía hacer nada más porque el problema político no tiene que ver con ellos. Ojalá enviaran un vuelo humanitario que nos saque de aquí, porque somos más de 20 los colombianos que estamos aquí, sin poder hacer nada”.

El frío complica aún más la espera:

Durante su accidentada estadía en Madrid, los colombianos han intentado obtener ayuda de la Cancillería o la embajada de Colombia en España, pero no han logrado darles una solución y su situación es preocupante. De acuerdo con Altamirano, “ya nos gastamos lo poquito y nada que traíamos porque este país es costoso (…) Simplemente estamos esperando, buscando que, como compatriotas, nos colaboren, nos ayuden”.

El Gobierno venezolano amenazó el martes con revocar los permisos de vuelo a las aerolíneas que se nieguen a reanudar los viajes a Venezuela en las próximas 48 horas, pero los -1 grados que alcanza Madrid en la madrugada dificultan la espera de los colombianos:

“Estamos a la deriva, chupando frío, porque el frío que está haciendo en Madrid es insoportable siendo de tierra caliente”, comentó con resignación el bailarín Luis Mario Carabalí en conversaciones con este medio.