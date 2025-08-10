CANAL RCN
Colombia

¿Va a viajar en octubre o noviembre? Aeropuerto El Dorado anunció retrasos en los vuelos por una razón

La Aerocivil informó que se presentarán retrasos en la operación aérea de El Dorado durante algunos domingos de octubre y noviembre.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
07:01 a. m.
El Aeropuerto Internacional El Dorado es el más importante del país y uno de los que más flujo de viajeros presenta en América Latina. Es por eso por lo que toda la información referente a itinerarios y posibles percances con la operación es de interés general.

Este 8 de octubre, la Aeronáutica Civil anunció que la capacidad aérea de El Dorado se verá reducida a la mitad durante algunos domingos de octubre y noviembre, debido a labores programadas para la calibración de pistas.

El Dorado es el aeropuerto más concurrido de América del Sur
De acuerdo con la entidad, estas tareas están orientadas a garantizar una navegación precisa y segura en la terminal, tal como lo determinan los más altos estándares operacionales.

Cabe señalar que el mantenimiento de las pistas en este momento es primordial para que el servicio del aeropuerto no se vea afectado durante fin de año, que es cuando más se registra flujo de pasajeros.

¿Cuándo se cerrarán las pistas de El Dorado?

Para las labores de mantenimiento, El Dorado deberá cerrar temporalmente algunas de sus pistas, en franjas horarias determinadas; mientras que las demás seguirán operando con normalidad.

Actualizan las normas para viajar con mascotas en cabina: estos son los requisitos que debe cumplir
Es por esto que la Aerocivil pide a los viajeros verificar con antelación el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas, y estar atentos a las comunicaciones oficiales sobre los posibles cambios en itinerarios.

Por ahora se prevén estos cierres

  • Domingo 19 de octubre: cierre en la pista norte 14L, entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.
  • Domingo 26 de octubre: cierre en la pista norte 14L, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.
  • Domingo 2 de noviembre: cierre en la pista sur 14R, entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.
  • Domingo 9 de noviembre: cierre en la pista sur 14R, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.

La Aerocivil señaló que las fechas y horarios para el mantenimiento fueron definidos teniendo en cuenta el tráfico aéreo programado, para mitigar el impacto sobre la operación de las aerolíneas.

Colombia estrenará aeropuerto que estará ubicado entre Cundinamarca y Tolima: esta es su fecha de reapertura
