Actualizan las normas para viajar con mascotas en cabina: estos son los requisitos que debe cumplir

La entidad actualizó la normativa que permite transportar mascotas en cabina o bodega, siempre que los viajeros cumplan con las exigencias.

Cabina mascotas avión
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
02:24 p. m.
Durante los últimos días, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia ha anunciado una actualización significativa en las normas nacionales e internacionales para el transporte aéreo de mascotas, ya sea en la cabina de pasajeros o en la bodega de la aeronave.

La principal novedad es una flexibilización en el transporte de mascotas, haciendo posible su ubicación en la cabina de pasajeros en más escenarios, siempre y cuando se cumplan con rigurosos requisitos de peso, tamaño y documentación sanitaria.

Esta actualización es un avance importante para los dueños de mascotas, quienes ahora tienen mayores posibilidades de mantener a sus compañeros peludos cerca durante el vuelo.

Requisitos clave para llevar a su mascota en cabina o bodega, según Aerocivil

Según las directrices actualizadas, para que un animal de compañía (perros y gatos domésticos son los más comunes) pueda viajar en cabina, su peso total, incluyendo el guacal, jaula o contenedor flexible, no debe superar los 10 kilogramos. El contenedor debe ser adecuado para su tamaño, permitiéndole al animal moverse de forma natural.

Además, el animal debe ser de tamaño pequeño, no agresivo, y tener una edad mínima de 8 semanas. Es fundamental que el pasajero notifique a la aerolínea con al menos 48 horas de antelación para garantizar la disponibilidad de cupo, ya que existe un límite de contenedores permitidos por vuelo en la cabina (por ejemplo, no más de cuatro en aeronaves de menos de 100 sillas).

La Aerocivil subraya la obligatoriedad de la documentación, es decir, todo animal que viaje, tanto en cabina como en bodega, deberá contar con un certificado de salud expedido por un médico veterinario autorizado, que certifique que el animal está en condiciones óptimas para el transporte. Adicionalmente, se requiere el carné de vacunación al día.

“Todo animal que viaje deberá contar con un certificado de salud emitido por un veterinario autorizado, en el cual se indique que se encuentra en condiciones aptas para su transporte”, dice la Aerocivil.

Para vuelos internacionales, estos requisitos se suman a la necesidad de obtener el Certificado de Inspección Zoosanitaria del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en los aeropuertos y de verificar las exigencias sanitarias específicas del país de destino, tránsito o escala.

Para aquellos animales que superen el límite de peso y tamaño para la cabina, el transporte en la bodega de carga sigue siendo la opción, sujeto a que la aeronave cuente con bodegas ventiladas. La norma hace énfasis en la responsabilidad del pasajero de utilizar guacales o contenedores seguros y apropiados para la movilización del animal.

¿Qué pasará con las mascotas de servicio o apoyo?

La Aerocivil también reitera las condiciones para el transporte de perros de servicio o apoyo emocional, los cuales, en caso de que la condición del pasajero no sea evidente, deben acreditar su necesidad con un dictamen médico, psiquiátrico o psicológico.

Estos animales tienen la prerrogativa de ubicarse de manera que puedan brindar el soporte requerido, siempre y cuando no obstruyan pasillos ni salidas de emergencia.

