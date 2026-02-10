Prueba piloto en la Carrera Séptima: Distrito hizo importante anuncio para los conductores

La Secretaría de Movilidad informó que este sábado 3 de octubre se seguirá poniendo en marcha la prueba piloto en el tramo de la carrera séptima que va por el norte de Bogotá.

Teniendo en cuenta la afluencia de vehículos que ingresan y salen de la ciudad, el plan contempla que entre las 7:30 a.m. y la 1:00 p.m., las personas que vayan hacia el norte podrán tomar la séptima entre las calles 193 y 245.

Se amplió el horario los sábados

La idea es descongestionar la Autopista Norte con una salida alterna para los vehículos los sábados, cuando se presenta una alta cantidad de personas transitando hacia el norte.

Ahora bien, para las personas que entren a Bogotá por el norte y requieran tomar la séptima, podrán tomar la AutoNorte hasta la calle 183. Dependiendo del flujo de vehículos, las autoridades podrían implementar el cierre del retorno en la calle 200.

En materia de transporte público, también habrá cambios mientras avanza el plan piloto. La ruta 18-14 Torca – Tibabita comenzará en el costado occidental de la Autopista Norte con calle 187, seguirá hacia el sur por la calle 183 y luego por el oriente hasta la séptima.

¿Habrá cambios en el transporte público?

Después, el recorrido continúa hacia el norte hasta la calle 245, luego se dirige hacia el occidente hasta la AutoNorte, gira hacia el norte hasta el retorno previo al peaje de los Andes y concluye en dirección al sur por la autopista para conectar nuevamente con la calle 187.

Jhon González, el subsecretario de Movilidad, sostuvo que la primera vez que se puso en marcha este plan piloto, se evidenció la necesidad de extender el horario, especialmente por las personas que los sábados requieren ir a escuelas de fútbol y otras actividades de recreación, tanto dentro como fuera de Bogotá.