Se confirmó la muerte de importante periodista de Colombia: hay luto

El pasado 26 de septiembre de 2026, falleció un importante periodista y radiodifusor de Manizales.

Orlando Jaramillo, hermano del también comunicador Esteban Jaramillo, murió a sus 77 años, en el Hospital Universitario de Caldas.

Hasta el momento, no se ha conocido la causa exacta del deceso de Orlando Jaramillo, pero su entorno más cercano sí ha comunicado que enfrentó múltiples quebrantos de salud en el último tiempo.

La muerte fue informada por Esteban Jaramillo, su hermano, mediante un emotivo post de X.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Orlando Jaramillo, importante periodista de Manizales

El 27 de septiembre, en horas de la mañana, el periodista Esteban Jaramillo recordó una foto de su hermano Orlando y escribió lo siguiente:

Falleció mi hermano Orlando Jaramillo. Vacío inmenso. Gracias por el aliento, mis infaltables amigos del alma.

Además, los internautas reaccionaron de inmediato y expresaron sus sentidas condolencias.

"Abrazo, Esteban", "fue un enamorado de la radiodifusión y del periodismo", "paz eterna para su alma", "siento mucho su dolor" y "que en paz descanse", fueron algunos de los comentarios.

La trayectoria de Orlando Jaramillo, el importante periodista de Manizales que falleció

Como periodista, Orlando Jaramillo se destacó en los medios Olímpica Estéreo y La Voz de la Feria, en Manizales.

Sin embargo, este radiodifusor, que era un fanático apasionado del fútbol y del Once Caldas, también ejerció como abogado y empresario.

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"Siempre correcto. Nunca conforme. Sus ilusiones no se desvanecieron ni en la contrariedad ni en el éxito, como su pasión por el 'blanco-blanco' y el amor por Manizales", detalló su hermano Esteban Jaramillo en una columna escrita.

"Sí, falleció mi hermano Orlando. Padre, líder familiar, abogado, confidente, soporte anímico en las adversidades y con una calidad humana incalculable", añadió.