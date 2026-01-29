CANAL RCN
Aeropuerto Palonegro reanuda operaciones nocturnas tras restablecer iluminación de pista en Bucaramanga

La autoridad aeronáutica recomendó a los pasajeros comunicarse directamente con la aerolíneas para conocer los nuevos itinerarios.

Aeropuerto Palonegro
Foto: ANI

Noticias RCN

enero 29 de 2026
02:40 p. m.
Luego de la suspensión temporal anunciada este miércoles por la Aeronáutica Civil debido a “fallas en la iluminación de la pista” del Aeropuerto Internacional Palonegro, la entidad confirmó que el sistema fue restablecido y que las operaciones nocturnas ya se reanudaron en la terminal aérea de Bucaramanga.

La autoridad aeronáutica señaló que “la falla presentada fue solucionada de manera satisfactoria” y que los trabajos se realizaron “conforme a los protocolos establecidos”, garantizando condiciones seguras para la operación aérea.

Protocolos activados para recuperar iluminación

Aunque la calle de rodaje B permanece temporalmente deshabilitada, esta condición “no afecta la seguridad operacional”, precisó el comunicado.

Desde la noche del miércoles 28 de enero, los equipos técnicos trabajaron de forma continua para activar los protocolos pertinentes y recuperar la funcionalidad del sistema de luces, que es esencial para las maniobras nocturnas en pista.

Aerocivil sugiere a pasajeros comunicación directa con aerolíneas

La Aerocivil agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró la importancia de “mantener comunicación con las aerolíneas para conocer los nuevos itinerarios” y consultar los canales oficiales para información actualizada.

El Aeropuerto Internacional Palonegro es uno de los principales puntos de conexión aérea del departamento de Santander, con vuelos nacionales hacia ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y rutas internacionales, principalmente hacia Panamá.

Por esta razón, la suspensión de las operaciones nocturnas generó ajustes en los itinerarios y afectó a los pasajeros con vuelos programados en este horario.

Avianca activa plan de protección por condiciones meteorológicas en Bogotá

Por su parte, debido a los pronósticos de mal tiempo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, Avianca anunció este jueves un plan de protección para sus pasajeros en Colombia.

La medida aplica para quienes viajan el 29 de enero de 2026 entre las 05:00 y las 23:59, permitiendo cambios de vuelo según disponibilidad. La aerolínea aclaró que la exoneración no contempla modificaciones de ruta ni de cabina, e instó a los usuarios a comunicarse con sus canales oficiales para gestionar los ajustes.

