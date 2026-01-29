Así es como familiares de las víctimas de siniestro aéreo en vuelo de Satena deciden recordarlas mientras esperan sus cuerpos

Nuevamente, el país se encuentra de luto tras el siniestro aéreo de una avioneta de Satena, que se vino a tierra en zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, sobre el mediodía del miércoles, 28 de enero.

Todos sus ocupantes fallecieron, entre ellos el congresista Diógenes Quintero y su asistente, Natalia Acosta Salcedo; el candidato a la Cámara Carlos Salcedo; Juan David Pacheco y su esposa, María Sánchez; la comerciante María Torcoroma; el médico neurocirujano Rolando Peñalosa y su esposa, María del Carmen Díaz; Anayisel Quintero; Karen Parales; Alejandra Avendaño; Anirley Julio Osorio; Gineth Rincón; el piloto Miguel Vanegas, y el copiloto José de la Vega.

La avioneta de matrícula HK4709 despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, de Cúcuta, a las 11:42 a.m. con destino al aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña, en donde debía aterrizar a las 12:05. Sin embargo, la última vez que se comunicó con el controlador de tráfico aéreo fue a las 11:54 a.m., cerca de la vereda Curasica, faltando 10 minutos para el aterrizaje.

RELACIONADO Presidente Petro solicitó una rigurosa investigación del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Rescatistas tuvieron problemas para llegar al lugar del accidente:

El mal clima en la zona y las condiciones del terreno dificultaron el trabajo de los rescatistas, que necesitaron de la ayuda de comunidades locales para llegar al lugar del siniestro.

Fueron más de 60 voluntarios los que caminaron durante horas, en la montaña, para reunir los cuerpos de las víctimas y coordinar su traslado a la capital de Norte de Santander.

“Fue algo complicado. Se trata de una zona a la que tardamos en llegar entre una hora y una hora con veinte minutos. Nos encontramos con zonas boscosas y el ambiente no colaboró mucho para llegar al lugar”, recordó Jhonatan Zuluaga, quien participó del rescate.

Luego de que los trabajos de rescate se extendieran hasta las 11:00 p.m., los cuerpos de las víctimas llegaron a las instalaciones de la Sijín sobre las 4:00 a.m. para ser sometidos a una inspección técnica y luego ser trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, en donde se entregarán a sus familias, tan pronto como termine la necropsia.

Familiares y amigos recuerdan con cariño a las víctimas del siniestro:

El país recibió la noticia con profundo dolor. Según Juan Carlos Torres, director de la Cruz Roja de Norte de Santander, “Luego del rescate, en la Cruz Roja colombiana vino el apoyo psicosocial a los familiares, a los mismos socorristas que estuvieron en la zona, para prestarles un acompañamiento post-desastre”.

Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, recordó sus últimos momentos junto al congresista: “Yo lo sentí, me dio un beso, se bañó, se alistó, se acostó a mi lado, me abrazó. Mi hija se despertó en la madrugada y se le arrunchó, nos arrunchamos los tres” y lamentó que hubiera muerto el mismo día que su padre: “Lo más triste es que murió el mismo día que su papá, cuando cumplía 12 años de muerto. Dios escogió el mismo día para él”.

Juan Camilo Pérez, compañero de Natalia Acosta, destacó que la joven estuviera “al pie del cañón, al lado de Diógenes todo el tiempo, fue una persona que estuvo entregada a su proceso y tenía mucha ilusión de llegar a Ocaña y ver a su hija”.

Y Sael Barbosa, suegro de la psicóloga Karen Parales, fallecida en el accidente, insistió en que el accidente “Es un luto, un luto que, en definitiva, nos tiene a todos consternados en Norte de Santander, y en Arauca, de donde era ella”.